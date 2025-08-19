מהומה חריגה פרצה היום (שלישי) במהלך דיון משפטי להארכת ההגבלות על יועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך. ח"כ טלי גוטליב הפריעה לדיון, וכשנתבקשה לעזוב את האולם – התעמתה עם אנשי משמר בתי המשפט. אחד המאבטחים, ששירת במילואים, הפך למוקד העימות, כשלטענות שנשמעו – כינתה אותו "יודנראט".

בעקבות האירוע, יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ, פרסם תגובה חריפה לדברים:

"חברת כנסת בישראל מכנה מאבטח שמשרת במילואים, דור שלישי לניצולי שואה, 'יודנראט' – זה בדיוק מה שאסור שיהיה לנו בכנסת ובשיח הציבורי בישראל."

גנץ תקף את מגמת ההקצנה בפוליטיקה הישראלית:
"כל אלו שטוענים שצריך להיות קיצוניים יותר, בוטים יותר, לצעוק חזק יותר – לשם אתם מדרדרים אותנו. הגיע הזמן לעצור את ההקצנה ולהחזיר לשוליים את הקצוות שממלאים את כנסת ישראל."

לסיום, אמר גנץ:
"ועד שזה יקרה, כבן לניצולי שואה אני אומר לח״כ גוטליב – תתנצלי, ותתביישי."