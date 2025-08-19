בעקבות עימות סוער בדיון משפטי וקריאות של ח"כ טלי גוטליב לעבר מאבטח במילואים, יו"ר כחול לבן בני גנץ תוקף בחריפות את דבריה ודורש ממנה להתנצל פומבית

מהומה חריגה פרצה היום (שלישי) במהלך דיון משפטי להארכת ההגבלות על יועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך. ח"כ טלי גוטליב הפריעה לדיון, וכשנתבקשה לעזוב את האולם – התעמתה עם אנשי משמר בתי המשפט. אחד המאבטחים, ששירת במילואים, הפך למוקד העימות, כשלטענות שנשמעו – כינתה אותו "יודנראט".

עוד באותו נושא מהומה בבית המשפט: גוטליב קראה לאנשי המשמר 'יודנראט' 10:34 | אריה יואלי 37 1 😢

בעקבות האירוע, יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ, פרסם תגובה חריפה לדברים:

"חברת כנסת בישראל מכנה מאבטח שמשרת במילואים, דור שלישי לניצולי שואה, 'יודנראט' – זה בדיוק מה שאסור שיהיה לנו בכנסת ובשיח הציבורי בישראל."

גנץ תקף את מגמת ההקצנה בפוליטיקה הישראלית:

"כל אלו שטוענים שצריך להיות קיצוניים יותר, בוטים יותר, לצעוק חזק יותר – לשם אתם מדרדרים אותנו. הגיע הזמן לעצור את ההקצנה ולהחזיר לשוליים את הקצוות שממלאים את כנסת ישראל."

לסיום, אמר גנץ:

"ועד שזה יקרה, כבן לניצולי שואה אני אומר לח״כ גוטליב – תתנצלי, ותתביישי."