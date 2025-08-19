משרד החוץ הקטארי קיים מסיבת עיתונאים מיוחדת, בה הציג את עמדתו בנוגע להצעה האפשרית לעסקת שחרור חטופים והפסקת אש ברצועת עזה. דובר המשרד הדגיש כי מדובר ב"דרך הטובה ביותר" להביא להפסקת האלימות ולמנוע המשך פגיעה באזרחים.
במהלך המסיבה, הבהיר הדובר כי ההצעה נחשבת ליעילה ומעשית, וכוללת מסלולים ברורים להגעה להסכם כולל. לדבריו, "אנחנו קוראים לכל המעורבים להגיב ולשתף פעולה בהסכמה מהירה".
עוד ציין כי אין טווח זמן מוגדר לסגירת ההסכם, אך יש דגש על חשיבות המענה המהיר. הקטארים הבהירו כי ישראל והפלגים הפלסטינים נדרשים לפעול באופן אחראי כדי לאפשר קידום מהיר של הנושא.
לצד המסר המדיני, משרד החוץ הקטארי הדגיש את ההיבט ההומניטרי של ההצעה, וציין כי הפסקת האש והסדרת שחרור החטופים הן קריטיות להקטנת הסבל והמשבר ההומניטרי באזור.
דבריו האופטימיים במידה של דובר משרד החוץ הקטארי, מגיעים אחרי הבהרתו של איש חמאס בכיר כי הארגון עדיין מעוניין בסיום המלחמה ונסיגה מלאה של ישראל במסגרת העסקה.
בכיר חמאס שהתראיין לגוף החדשות הערבי "פלסטין אל-יום" הסביר: "אנחנו שואפים להגיע להסכם כולל, שיביא להפסקת התוקפנות ונסיגה מלאה של כוחות הכיבוש" בקשר לפירוז הרצועה כחלק ממהלך סיום המלחמה הבהיר הבכיר: "התנגדות בכל צורותיה היא זכותנו הטבעית".
איפה אוריך ... כשצריך אותו ... למכור למטומטמים שהצביעו למושחתיהו שעכשיו צריך לשנות מדיניות לפי החליל הקטארי .... מעולם לא עניין את נתניהו מצב/שחרור החטופים , עניין אותו שרידותו בשלטון , וכך אנו עדים לגרסאות הסותרות , עסקה בשלבים, עסקה אחת , ציר פלדלפי , לא ציר פלדלפי , ציר נצרים , לא ציר נצרים , ציר מורג , לא ציר מורג .... מרוב שקרים , ספינים , והחלפות של צוותי המשא ומתן רוב העם , המטומטם מתבלבל ... אבל מי שעיניו בראשו רואה את האמת , רק שרידות הכסא מעניינת את נתניהו וכל השאר ... חללים , פצועים , קטועי גפיים , הלומי קרב , המתאבדים למיניהם... כולם שילכו לכפרות ... העיקר הכסא ...
תזכורת קטנה לכל אוכלי הלוקשים של נתניהו, ציטוט דברי נתניהו לאולמרט ... אחרי מלחמה שנמשכה 3 שבועות , עם 170 חללים , ועלות של 10 מיליארד ... "ראש הממשלה, אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, הפעלת הצבא, הגנת העורף. גלגול כזה של אחריות לא ראיתי מימיי. כשהכישלון כל כך רחב, הצעד המתבקש הוא החלפת ראש הממשלה שכשל"המשך 14:26 19.08.2025
