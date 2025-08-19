משרד החוץ הקטארי פתח בקמפיין לחץ להביא לחתימת עסקת חטופים ברצועה, חמאס מתבצר בעמדותיו ודורש את סיום המלחמה

משרד החוץ הקטארי קיים מסיבת עיתונאים מיוחדת, בה הציג את עמדתו בנוגע להצעה האפשרית לעסקת שחרור חטופים והפסקת אש ברצועת עזה. דובר המשרד הדגיש כי מדובר ב"דרך הטובה ביותר" להביא להפסקת האלימות ולמנוע המשך פגיעה באזרחים.

במהלך המסיבה, הבהיר הדובר כי ההצעה נחשבת ליעילה ומעשית, וכוללת מסלולים ברורים להגעה להסכם כולל. לדבריו, "אנחנו קוראים לכל המעורבים להגיב ולשתף פעולה בהסכמה מהירה".

עוד ציין כי אין טווח זמן מוגדר לסגירת ההסכם, אך יש דגש על חשיבות המענה המהיר. הקטארים הבהירו כי ישראל והפלגים הפלסטינים נדרשים לפעול באופן אחראי כדי לאפשר קידום מהיר של הנושא.

לצד המסר המדיני, משרד החוץ הקטארי הדגיש את ההיבט ההומניטרי של ההצעה, וציין כי הפסקת האש והסדרת שחרור החטופים הן קריטיות להקטנת הסבל והמשבר ההומניטרי באזור.

דבריו האופטימיים במידה של דובר משרד החוץ הקטארי, מגיעים אחרי הבהרתו של איש חמאס בכיר כי הארגון עדיין מעוניין בסיום המלחמה ונסיגה מלאה של ישראל במסגרת העסקה.

בכיר חמאס שהתראיין לגוף החדשות הערבי "פלסטין אל-יום" הסביר: "אנחנו שואפים להגיע להסכם כולל, שיביא להפסקת התוקפנות ונסיגה מלאה של כוחות הכיבוש" בקשר לפירוז הרצועה כחלק ממהלך סיום המלחמה הבהיר הבכיר: "התנגדות בכל צורותיה היא זכותנו הטבעית".