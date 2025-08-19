לוין גינה את התבטאויות גוטליב כלפי המאבטחים היום בבית המשפט, וכינה אותן “חרפה שמזיקה לליכוד ולמאבק המשפטי”

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, הגיב בחריפות להתנהלותה של ח״כ טלי גוטליב כלפי מאבטחי בתי המשפט.

בהצהרה נרחבת שפרסם, גינה לוין את השוואת המאבטחים ל״יודנראט״ ואת כינויים הבוטים שהטיחה בהם גוטליב, והגדיר את ההתנהגות כ״חרפה גדולה, זילות השואה וההפך הגמור מהמסר שחבר כנסת צריך להעביר לציבור ולדור הצעיר״.

לוין הדגיש כי הוא עצמו פועל מזה שנים לחשוף עוולות במערכת האכיפה והמשפט, אך לדבריו, המאבטחים אינם האחראים לכך. הוא גם תקף את חוסר הכבוד והפרובוקציות של גוטליב כלפי ראש הממשלה, שרים וחברי סיעה אחרים, ואמר כי מעשיה מרחיקים מצביעים פוטנציאליים מהליכוד, במיוחד בפתחה של שנת בחירות.

״גדלתי על ברכיו של מנחם בגין והצטרפתי לליכוד לפני 34 שנה מתוך מחויבות לדרך התנועה, ולא רק לקראת הכנסת״, כתב לוין. הוא חיזק את עמדתו כי ימשיך לפעול בנאמנות לדרכה של התנועה, ללא מורא וללא התרשמות מקמפיינים אישיים נגדי.

לוין פנה ישירות לח״כ גוטליב בקריאה חד-משמעית: ״תפסיקי לבייש אותנו! תתנצלי!״