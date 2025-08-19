ביום "יום העצירה" ירדו הוצאות הציבור בכרטיסי חיוב ב-7.5%, השפעה מינמלית ביותר, אך ענפי מסעדות, הלבשה, אלקטרוניקה ופארם נפגעו יותר.

לאחר שנתוני חברת שבא חשפו כי במהלך המחאה נגד המשך המלחמה כחלק מ"יום העצירה" נתוני הפעילות במשק הושפעו באופן מועט ביותר, החברה משנה כיוון ומפרסמת נתונים ספציפיים במה שנראה כניסיון לחזק את תדמית המחאה.

לאחר שבסופם של אירועי המחאה במסגרת "יום העצירה" ביום ראשון, בקריאה לעצירה המלחמה בעזה ושחרור החטופים, חשפו נתוני חברת שבא המנהלת את סליקת האשראי בישראל, את ההשפעה המועטה של המחאה על המשק.

כעת החברה מפרסמת נתונים מתעשיות שהושפעו באופן בולט יותר באותו יום, אך הנתון הכולל והמשוקלל עדיין מציג השפעה חלשה ביותר של המחאה.

אלפים בקריאת תהילים למען החטופים: "הכאב לא עוצר"

מעיבוד הנתונים לפי ענפי מסחר, ניתן לראות כי הפגיעה בהוצאות הייתה משמעותית רק במגזרים מסוימים ביותר:

מסעדות, בתי קפה ומזון מהיר: 10/8 – 123.543 מיליון ש״ח | 17/8 – 106.802 מיליון ש״ח, ירידה של 13.6%

הלבשה והנעלה: 10/8 – 116.632 מיליון ש״ח | 17/8 – 97.704 מיליון ש״ח, ירידה של 16.6%

חשמל ואלקטרוניקה: 10/8 – 157.688 מיליון ש״ח | 17/8 – 140.172 מיליון ש״ח, ירידה של 11.1%

חנויות פארם וקוסמטיקה: 10/8 – 60.524 מיליון ש״ח | 17/8 – 51.447 מיליון ש״ח, ירידה של 14.9%

מעדניות, קצביות, חנויות דגים ומאפיות: 10/8 – 54.056 מיליון ש״ח | 17/8 – 42.203 מיליון ש״ח, ירידה של 21.9%

נתונים אלה מראים כי בעוד שסך ההוצאות הכולל של הציבור הציג ירידה מתונה יחסית, ענפי הצריכה המרכזיים נפגעו בצורה משמעותית יותר, מה שמדגיש את ההשפעה המוגבלת של המחאה על כלל המשק, שהושפע באחוזים בודדים בלבד. מנגד לכך, הפגיעה בתחומי "מותרות" הייתה גבוהה יותר.