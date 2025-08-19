מדאיג. מפלס הכנרת ממשיך לרדת והגיע ל-37 ס"מ מעל הקו האדום התחתון. מול חוף מעגן חזר לבצבץ האי שהולך ומתרחב מיום ליום. בפעם האחרונה שהתגלה היה בשנת 2020

סיבה לדאגה. מפלס הכנרת ממשיך בירידה המדאיגה והאי מול חוף מעגן נגלה מחדש ומתרחב מיום ליום. בימים אלה נראה קצהו של האי במרחק של כ-50 מטר מחוף מעגן, מעל קו המים.

מפלס הכינרת הנמוך, מוסיף לרדת בכ-1 ס"מ ליום עקב אידוי טבעי ושאיבה. על פי מדידות רשות המים שנערכו השבוע עומד המפלס על 212.625-, גבוה רק ב-37.5 ס"מ(!) מהקו האדום תחתון.

האי מול חוף מעגן (צילום רחפן: שי מזרחי איגוד ערים כינרת)

מצילומי רחפן של איגוד ערים כינרת, מתגלה כי על האי, ששטחו מעל קו המים הולך ומתרחב מדי יום, כבר קיימת צמחייה ומקננות ציפורים. הפעם האחרונה בה נגלה האי היה בשנת 2020, לאחר 5 שנים שחונות.

עידן גרינבאום יו"ר איגוד ערים כינרת: "האי שהופיע שוב הקיץ, הוא עדות לחורף השחון שהיה, שנת הבצורת הקשה העוברת עלינו, ומחדד את העובדה כי מקורות המים שמזינים את הכינרת הולכים ומדלדלים. לצד התקווה והתפילות ששנה הבאה יהיה חורף רווי משקעים, אנו נערכים לפרויקט 'ההזרמה ההפוכה' ומצפים מכל העוסקים בכך שיתגייסו ויקימו במהירות האפשרית את מתקני ההתפלה הנוספים על מנת שבאמצעותם נוכל למלא את הכינרת בעתיד".