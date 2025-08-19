ח"כ יאיר לפיד תקף את נתניהו בעקבות תגובתו להכרה בפלסטינים על ידי ראש ממשלת אוסטרליה, כינה אותו "המנהיג הכי רעיל פוליטית בעולם המערבי" וביקר את מדיניותו הבינלאומית.

ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, יצא למתקפה נגד נתניהו וביקר אותו באופן נוקב על התנהלותו המדינית והבינלאומית. לפיד אף כינה את ראש הממשלה "המנהיג הכי רעיל פוליטית בעולם המערבי" אחרי שנתניהו יצא כנגד ראש ממשלת אוסטרליה.

במסר נוקב שפרסם, כינה לפיד את נתניהו "המנהיג הכי רעיל פוליטית בעולם המערבי" והוסיף כי "הדבר שהכי מחזק היום מנהיג בעולם הדמוקרטי הוא עימות עם נתניהו". לדברי לפיד, נתניהו הפך ל'סדין אדום' בעולם הדיפלומטי, וכל מנהיג שמתנגח איתו, רק מרוויח מכך פוליטית.

על כן תקף לפיד את ראש הממשלה, והאשים כי הוא עושה לראשה ממשלת אוסטרליה אלבינזי "טובה", בכך שהפנה אליו ביקורת בוטה שכזו.