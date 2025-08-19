ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, יצא למתקפה נגד נתניהו וביקר אותו באופן נוקב על התנהלותו המדינית והבינלאומית. לפיד אף כינה את ראש הממשלה "המנהיג הכי רעיל פוליטית בעולם המערבי" אחרי שנתניהו יצא כנגד ראש ממשלת אוסטרליה.
במסר נוקב שפרסם, כינה לפיד את נתניהו "המנהיג הכי רעיל פוליטית בעולם המערבי" והוסיף כי "הדבר שהכי מחזק היום מנהיג בעולם הדמוקרטי הוא עימות עם נתניהו". לדברי לפיד, נתניהו הפך ל'סדין אדום' בעולם הדיפלומטי, וכל מנהיג שמתנגח איתו, רק מרוויח מכך פוליטית.
על כן תקף לפיד את ראש הממשלה, והאשים כי הוא עושה לראשה ממשלת אוסטרליה אלבינזי "טובה", בכך שהפנה אליו ביקורת בוטה שכזו.
הרועצת המשפטית
באם הטיפשות הייתה מקצוע יאיר לפיד היה האיש הכי עשיר בעולם13:03 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מחסל הערך
בתגובה ל: הרועצת המשפטית
ביבי הוא מחסל הערך של ישראל כבר הביא לנזקים הפסדים גרעונות של מאות מיליארדים. ואתה הרועצת, אתה ילדיך ונכדים תשלמו עוד עשרות שנים על חשבון הנזקים שנתניהו הביא.13:23 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כשמדינת ישראל תפשוט רגל - אפילו הביביסטים המטומטמים ביותר יבינו סוף סוף מי זה ביבי
גג13:32 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לפיד לצערי צודק בכל מילה
הבעיה שביבי הפך אותנו הישראלים לרעילים והשנואים בעולם, וזה מתגבר מיום ליום כשביבי מושך ומושך את מלחמת שלום הקואליציה13:01 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לישראל אין משרד חוץ כבר שנים , ואין מדיניות חוץ ... מלבד ללקק לחור התחת של טראמפ ... וכשהוא ילך בדרך כל חי , אנו נרגיש כל יום לאן הביא אותנו , השקרן בן שקרן ... כל העולם מכיר היום במדינה פלסטינית, מה כל מנהיגי עולם הם פחדנים , טפשים , וחדלי אישים ? צרפת , בריטניה, קנדה, אוסטרליה, איטליה, ספרד, אירלנד, נורווגיה, בלגיה, ספרד, מלטה, גרמניה ... כולם פחדנים מטומטמים ? אולי ראש הממשלה שלנו , לא כל כך חכם ? ולא ממש פופולרי בעולם? האיש הזה , הביא עלנו לא רק את אסון השבת השחורה , לא רק את אסון הכרמל , לא רק את אסון מירון , לא רק את הסוכנים הקטארים בלשכתו ... הוא מכיל את המדינה לבידוד בינלאומי שכל מי שנוסע לחופשה בחו"ל חרד לנפשו , שלא לדבר על הרדיפה של טובי חיילינו שצריכים להמלט ממדינות כגון , ברזיל , בלגיה, תאילנד, מקסיקו, איטליה... בקיצור הפסיכופת הפרנואידי הפך אותנו למצורעים בכל מקום ....
מדינה בהפרעה ... עם ממשלה שעושה ככל יכולתה להפוך אותנו למנודים יותר ממה שאנחנו כבר עכשיו.... ולמרות שזה קשה , היא מצליחה ... ישראל זו מדינה ? או ארגון טרור...
מדינה בהפרעה ... עם ממשלה שעושה ככל יכולתה להפוך אותנו למנודים יותר ממה שאנחנו כבר עכשיו.... ולמרות שזה קשה , היא מצליחה ... ישראל זו מדינה ? או ארגון טרור ? זו השאלה שבקרוב העולם ישאל ... וכמו שפה חושבים שכל עזה זה חמאס , בעולם חושבים שכל ישראלי הוא פשיסט גזען ומטורף ....המשך 13:24 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ה' עימך
בתגובה ל: לישראל אין משרד חוץ כבר שנים , ואין מדיניות חוץ ... מלבד ללקק לחור התחת של טראמפ ... וכשהוא ילך בדרך כל חי , אנו נרגיש כל יום לאן הביא אותנו , השקרן בן שקרן ... כל העולם מכיר היום במדינה פלסטינית, מה כל מנהיגי עולם הם פחדנים , טפשים , וחדלי אישים ? צרפת , בריטניה, קנדה, אוסטרליה, איטליה, ספרד, אירלנד, נורווגיה, בלגיה, ספרד, מלטה, גרמניה ... כולם פחדנים מטומטמים ? אולי ראש הממשלה שלנו , לא כל כך חכם ? ולא ממש פופולרי בעולם? האיש הזה , הביא עלנו לא רק את אסון השבת השחורה , לא רק את אסון הכרמל , לא רק את אסון מירון , לא רק את הסוכנים הקטארים בלשכתו ... הוא מכיל את המדינה לבידוד בינלאומי שכל מי שנוסע לחופשה בחו"ל חרד לנפשו , שלא לדבר על הרדיפה של טובי חיילינו שצריכים להמלט ממדינות כגון , ברזיל , בלגיה, תאילנד, מקסיקו, איטליה... בקיצור הפסיכופת הפרנואידי הפך אותנו למצורעים בכל מקום ....
מילים כדורבנות13:27 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
