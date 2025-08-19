יאניק סינר נאלץ לפרוש מגמר סינסינטי עקב חום כבד, מה שגרר זעם בקרב שחקנים ואוהדים על תנאי המשחק הקיצוניים

גמר טורניר סינסינטי אמש (שני) הפך לאכזבה ענקית: יאניק סינר, המדורג מספר 1 בעולם, נאלץ לפרוש כבר אחרי 23 דקות בלבד של משחק מול קרלוס אלקראס בשל חום כבד ותשישות.

המדורג הראשון בעולם, שפיגר 5:0 במערכה הראשונה, התנצל בפני הקהל והשופט, התחבק עם אלקראס והרים ידיים לאוהדים לפני שיצא מהמגרש – זו הייתה הפעם הראשונה בקריירה שהאיטלקי נאלץ לפרוש באמצע משחק.

עוד באותו נושא פרשת ואתחנן: כוח התשובה שבטניס 17:32 | שמחה רז 14 0 😀 👏

הטורניר כולו התאפיין במזג אוויר קיצוני: טמפרטורות של עד 36 מעלות עם לחות גבוהה. מספר שחקנים נתקלו בקשיים דומים – דניל מדבדב טובל את ראשו בצידנית בין משחקונים, פליקס אוז’ה-אליאסים כינה את המגרש “תנור”, וארתור רינדרקנך אף קרס במהלך משחקו מול השחקן הקנדי. גם ילנה ריבאקינה ואלקראס עצמו השתמשו שוב ושוב במגבות קרח כדי להתמודד עם החום.

סינר, שנראה על סף דמעות על הספסל, אמר לאוהדים: “בדרך כלל, כשאני מדבר אחרי משחקים, אני מתחיל עם היריב, אבל היום אני חייב להתחיל איתכם. אני ממש מצטער שאכזבתי אתכם. ניסיתי לשחק, אבל לא הצלחתי להתמודד יותר. אני מאוד, מאוד מצטער.”

עוד באותו נושא הלם בעולם הטניס: המדורג ראשון בעולם הושעה לשלושה חודשים 09:35 | שמחה רז 0 0 😀 👏

פרישתו של סינר עוררה זעם רב בקרב שחקנים ואוהדים. אלחנדרו דוידוביץ’-פוקינה, טניסאי ספרדי, כתב ב-X: “לקבוע את הגמר לשעה כזו בסינסינטי בחודש אוגוסט אחרי כל הפרישות – משהו חייב להשתנות.” ברשתות החברתיות קיבלו הביקורות תהודה רבה: אוהדים טענו כי מניעים כלכליים גברו על הדאגה לבריאות השחקנים, וציינו כי הגמר נמשך פחות מחצי שעה.

אלקראס, שניצח בטורניר והוסיף תואר שמיני בסבב המאסטרס 1000 לקריירה שלו, ניחם את סינר אך ציין שגם הוא סבל מהחום הקיצוני. פרישתו של סינר מטילה ספק ביכולתו להגן על תוארו באליפות ארצות הברית הפתוחה שתיפתח בעוד פחות משבועיים.

למרות הניצחון, אלקרס הביע רגישות כלפי יריבו: “אני מצטער, זו לא הדרך שרציתי לזכות בתואר הזה. יאניק הוא אלוף אמיתי, ואני בטוח שהוא יחזור חזק יותר.”

עבור סינר, מדובר בפרק ראשון מסוגו בקריירה; עבור אלקרס, זהו ניצחון נוסף בשרשרת ההישגים המרשימה שלו בטורנירי מאסטרס וגרנד סלאם, בעודו נשאר על סף האפשרות להוביל את דירוג השחקנים בעולם בעקבות אליפות ארה”ב הפתוחה