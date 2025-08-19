עוז זהבי, כוכב הסדרה "עספור", תקף את נטפליקס וטוען כי החברה אינה משלמת תמלוגים לשחקנים ויוצרים ישראלים: "התנתקתי מנטפליקס ישראל. אני שונא את נטפליקס"

השחקן הישראלי עוז זהבי, אחד מכוכבי הסדרה הישראלית האהובה "עספור", העלה סטורי לאינסטגרם שבו תקף בחריפות את נטפליקס, זמן קצר לאחר עליית הסדרה לפלטפורמת הסטרימינג בתחילת החודש. בסטורי, שהופץ מהר מאוד ברשתות החברתיות, זהבי טען כי נטפליקס אינה משלמת תמלוגים לשחקנים ישראלים, וכי הוא התנתק מהשירות כמחאה על כך.

צפו: עוז זהבי תוקף את נטפליקס

עוז זהבי תוקף את נטפליקס (צילום מתוך אינסטגרם)

"בוקר טוב עם ישראל. איזה הייפ מטורף על עספור בנטפליקס, אה? אני חייב להוריד משהו מהלב," פתח זהבי את דבריו. "אני התנתקתי מנטפליקס, בעיקר בגלל שעספור עלתה לנטפליקס. למה? כי נטפליקס לא משלמים תמלוגים לשחקנים ישראלים. אז עם כל ההייפ אני לא רואה מזה שקל. אני רק רוצה שיהיה ברור שאני לא רואה מזה שקל. שחקנים לא רואים מזה שקל."

זהבי הוסיף כי גם המוזיקה הישראלית המקורית של הסדרה לא נכללה בגרסה שעלתה לנטפליקס, ככל הנראה בשל סירוב החברה לשלם תמלוגים ליוצרי השירים. "הסיבה שאין בנטפליקס את המוזיקה שאתם מכירים, ואת כל השירים הישראלים היפים, זה בגלל שנטפליקס לא מוכנים לשלם תמלוגים ליוצרים הישראלים של השירים, ובטח לא גם לשחקנים," אמר. הוא סיים את דבריו בקריאה לקהל: "אז לכל מי שרואה עספור בנטפליקס, תדעו לכם: עושקים אותנו. תהנו לכם. אני באופן אישי התנתקתי מנטפליקס ישראל. אני שונא את נטפליקס".

הרקע לעליית "עספור" לנטפליקס

"עספור", סדרת דרמה-קומדיה ישראלית ששודרה במקור ב-HOT3 בין 2010 ל-2011, זכתה לפופולריות רבה בישראל והפכה לקאלט בזכות השפה האותנטית, ההומור והדמויות הצבעוניות. הסדרה, שנוצרה על ידי חנן סביון וגיא עמיר, עוקבת אחר ארבעה חברים המתגוררים בחוות אוטובוסים נטושים בירושלים ונאבקים להציל את השטח מחוב לעירייה. היא זכתה בפרס האקדמיה לטלוויזיה ב-2010 כסדרת הדרמה היומית הטובה ביותר.

העלייה לנטפליקס, שהתרחשה לאחר שדרוג טכני של הסדרה לאיכות קרובה ל-HD, נתפסה כצעד משמעותי לחשיפת התוכן הישראלי לקהל בינלאומי ב-190 מדינות.