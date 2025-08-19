ראש הממשלה נתניהו לא נשאר חייב לאחר המהלך של ראש ממשלת השמאל באוסטרליה נגד ישראל, ויצא למתקפה חריפה ולא מצונזרת על אנתוני אלבינזי.
בהודעה רשמית שפרסם, כתב נתניהו: "ההיסטוריה תזכור את אלבינזי על מה שהוא: פוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה". לדברי ראש הממשלה, המהלך של אלבינזי מהווה פגיעה ביחסי ישראל–אוסטרליה ובקשרים עם הקהילה היהודית במדינה.
ההודעה מגיעה לאחר שלפני יותר משבוע, הודיע אלבינזי, שעומד בראש ממשלת השמאל של אוסטרליה, כי מדינתו תשקול הכרה בפלסטינים עד חודש ספטמבר. בנוסף לכך, דברי ראש הממשלה מגיעים לאחר שאמש הוחלט על גירושם של שני דיפלומטים אוסטרליים, המשמשים כנציגים של המדינה ברשות הפלסטינית.
זאת כתגובה לביטול הוויזה של חבר הכנסת שמחה רוטמן, שהיה אמור להגיע לכנס תמיכה במדינה. אך נחסם לבסוף על ידי שרת החוץ האוסטרלית הנחשבת לסמן קיצוני של הממשלה כנגד ישראל.
כן , ברור ... כל ראשי 150 המדינות בעולם שמכירים במדינה פלסטינית הם שמאל רופס ... כולל גרמניה, צרפת, בריטניה, קנדה, איטליה, ספרד, מלטה, וכמובן אוסטרליה .... קרק לנו יש ראש ממשלה "נחוש" "חזק" "אמין" ממש "גיבור יל"
כל הכבוד לאוסטרלים.הלוואי וגם היינו יכולים להעיף מפה את ממשלת המוות ואת העומד בראשה.
הלוואי.13:15 19.08.2025
ביבי הוא ממש האלכימאי רק הפוך. הופך את נצחון צהל ואהדת העולם והפסדים מדיניים והשמדת ערך מטרפת לישראל ולעם היהודי
בתגובה ל: כן , ברור ... כל ראשי 150 המדינות בעולם שמכירים במדינה פלסטינית הם שמאל רופס ... כולל גרמניה, צרפת, בריטניה, קנדה, איטליה, ספרד, מלטה, וכמובן אוסטרליה .... קרק לנו יש ראש ממשלה "נחוש" "חזק" "אמין" ממש "גיבור יל"
משמיד את המדינה מאינטרס אישי של משיכת זמן. סיום המלחמה והשבת כחטופים תביא להמשך זורם של המשפט הפלילי שלו.. לוועדת חקירה.. להתפרקות ממשלת ההשתמטות והבגידה שהקים... ולבחירות..13:18 19.08.2025
ראש ממשלה , טפש , רעיל , מושחת, שהביא את המדינה לתהום שיקח עוד עשרות שנים לצאת ממנה , אבל... לילדים שלו הוא דאג לדירות בבריטניה וארה"ב, ואתם המטומטמים שמצביעים עבורו אין לכם כסף לקנות דירה לעצמכם ... כי אתם צרכים לממן מלחמה שנמשכת שנתיים , ואם זה לא מספיק תקריבו גם בן אחד או שניים ...
רוטמן ממביאי השואה לישראל. דם על המצח שלו
צריך לשבת כל חייו בכלא .. רוצה לנסוע לטיול לאוסטרליה12:51 19.08.2025
מממן הנוחבות במזומן אבי החמאס שהפך את נצחון צהל לכשלונות והפסדים בינלאומיים עצומים
אףראש הממשלה הכושל וההרסני בהיסטוריה של ישראל מתגולל על אחרים...12:49 19.08.2025
ביבי הוא ממש האלכימאי רק הפוך. הופך את נצחון צהל ואהדת העולם והפסדים מדיניים והשמדת ערך מטרפת לישראל ולעם היהודי
