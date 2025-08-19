נתניהו תקף את ראש ממשלת אוסטרליה אלבינזי בעקבות הכרתו בפלסטינים, כינה אותו "פוליטיקאי חלש" וביקר את פגיעתו ביחסים עם ישראל ועם הקהילה היהודית.

ראש הממשלה נתניהו לא נשאר חייב לאחר המהלך של ראש ממשלת השמאל באוסטרליה נגד ישראל, ויצא למתקפה חריפה ולא מצונזרת על אנתוני אלבינזי.

בהודעה רשמית שפרסם, כתב נתניהו: "ההיסטוריה תזכור את אלבינזי על מה שהוא: פוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה". לדברי ראש הממשלה, המהלך של אלבינזי מהווה פגיעה ביחסי ישראל–אוסטרליה ובקשרים עם הקהילה היהודית במדינה.

ההודעה מגיעה לאחר שלפני יותר משבוע, הודיע אלבינזי, שעומד בראש ממשלת השמאל של אוסטרליה, כי מדינתו תשקול הכרה בפלסטינים עד חודש ספטמבר. בנוסף לכך, דברי ראש הממשלה מגיעים לאחר שאמש הוחלט על גירושם של שני דיפלומטים אוסטרליים, המשמשים כנציגים של המדינה ברשות הפלסטינית.

זאת כתגובה לביטול הוויזה של חבר הכנסת שמחה רוטמן, שהיה אמור להגיע לכנס תמיכה במדינה. אך נחסם לבסוף על ידי שרת החוץ האוסטרלית הנחשבת לסמן קיצוני של הממשלה כנגד ישראל.