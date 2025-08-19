אלדד ציטרין משחרר את "שמעתי שחיכית", הסינגל השלישי מתוך אלבומו החדש "בדרך אליך". שיר עדין ונוגע שמביט על מערכת יחסים שלא מומשה, ומציף תחושות של געגוע, פספוס ואהבה שלא דעכה

"שמעתי שחיכית", הוא הסינגל השלישי מתוך האלבום החדש של אלדד ציטרין "בדרך אליך". בשיר, ציטרין מתבונן באהבה שלא התממשה. הוא מציג קונפליקט פנימי: מצד אחד בחירה מודעת שלא לממש את הקשר, ומצד שני התחושה המתמשכת של החמצה ופספוס.

האזינו לשירו החדש של אלדד ציטרין עם תומר ישעיהו – "שמעתי שחיכית":

באלבומו החדש, "בדרך אליך", ציטרין מתבונן ברגעי פרידה שונים, גדולים וקטנים. הוא מעלה את השאלה מה נשאר מאחור ומה מתווסף לאדם אחרי פרידה. כל שיר באלבום משקף את הדרך הזו מזווית אחרת: רגישה, חכמה ומורכבת. האלבום מותיר את המאזין עם שילוב של קרבה, געגוע וגם נחמה.

"המוזיקאי של המוזיקאים"

מלבד יצירתו האישית, ניתן להגדיר את אלדד ציטרין כ"מוזיקאי של המוזיקאים". בשנים האחרונות שיתף פעולה עם אמנים רבים ומובילים. אמנים כמו ריטה, עידן רייכל, שירי מימון ודודו טסה. בין היתר היה שותף לכתיבה והלחנה של הלהיט "לבחור נכון". הוא ידוע בעיבודים יוצאי דופן, ביכולת ההלחנה הייחודית שלו. כמו כן, במגע האישי שלו שמצליח לרגש אמנים וקהל כאחד.

על הבמה

במקביל ליציאת הסינגל, ציטרין ממשיך להופיע ברחבי הארץ במופעי אוזניות. בספטמבר הקרוב הוא צפוי להופיע בזאפה אלמא בזכרון יעקב (3.9), במועדון החלוץ 33 בבאר שבע (11.9) ובצוללת הצהובה בירושלים (18.9).

"שמעתי שחיכית" מחזק את מקומו של ציטרין כאחד היוצרים המיוחדים במוזיקה הישראלית. הוא אמן שיודע לגעת ברגעים הפשוטים והכואבים. הוא הופך אותם לשירים שמעניקים תחושת קרבה ונחמה.