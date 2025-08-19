אלבום מחווה חדש לצלילי הכרם מביא גרסאות מרגשות לשירי ההרכב, עם ביצוע עוצמתי של נרקיס ל"שבחי ירושלים" בהפקת ניר מימון. הפרויקט יושק לקראת החגים

אלבום מחווה חדש ומרגש לצלילי הכרם, מההרכבים המשפיעים בתולדות המוזיקה המזרחית בישראל, מביא פרשנות רעננה לשירים שהפכו לנכסי צאן ברזל. הפרויקט, שייצא לאור לקראת החגים, מאגד אמנים מובילים כמו יהודית רביץ, אהוד בנאי, ברי סחרוף, חווה אלברשטיין, עידן עמדי, גידי גוב, אריאל זילבר, זהבה בן ונרקיס, שמבצעים גרסאות מחודשות לקלאסיקות של ההרכב.

השיר האחרון שיצא הוא "שבחי ירושלים", בביצועה של הזמרת האהובה נרקיס. היא הוא בהפקה מוזיקלית של ניר מימון, שמעניק לפיוט נופך עכשווי ומרגש.

צפו בקליפ הביצוע של נרקיס – "שבחי ירושלים":

הסיפור מאחורי "שבחי ירושלים"

השיר "שבחי ירושלים" נוצר כמעט במקרה ב-1985, במהלך עבודה על אלבום של צלילי הכרם בהפקת אביהו מדינה. כשהתברר שחסר שיר להשלמת האלבום, דקלון (יוסף לוי) הגיע לביתו של מדינה בחיפוש אחר חומרים.

מדינה מספר: "ובאמת, אחרי שעה וחצי מעיר אותי דקלון, מנפנף בקלטת. הוא מנגן ואני שומע את 'שבחי ירושלים'. סיפרתי לו שזה לא שיר, זה פיוט. לא זכרתי שהלחנתי את המילים ושההקלטה נמצאת אצלי… דקלון רצה את השיר וככה נכנסנו לאולפן והקלטנו".

נרקיס: "לחזור הביתה דרך הפיוט"

נרקיס, שמביאה את קולה הייחודי לפרויקט, משתפת: "כשפנו אליי לקחת חלק במחווה לדקלון ולצלילי הכרם, לא היססתי לרגע. זו מוזיקה שגדלתי עליה, שנטועה בי עמוק. לבחור ב'שבחי ירושלים' היה בשבילי לחזור הביתה – ולהביא איתי גם את הקול הנשי, את הנשמה שלי לתוך הפיוט הזה". הביצוע שלה משלב עומק רגשי עם עיבוד מודרני, ויוצר חיבור מרגש בין מסורת לעכשוויות.

צלילי הכרם: חלוצי המוזיקה המזרחית

דקלון וצלילי הכרם הם עמוד תווך במוזיקה הישראלית. ההרכב, שהוקם על ידי יוסף לוי (דקלון), פרץ בשנות ה-70 וה-80 והביא את הצליל המזרחי מהשכונות אל המיינסטרים התרבותי. שירים כמו "חנה’לה התבלבלה", "סורו מני", "חסידה צחורה" ו"בזכרי ימים ימימה" הפכו לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי. דקלון, שחגג 80 בשנה שעברה, נחשב לאחד מחלוצי הז'אנר, והשפעתו מורגשת עד היום.

האלבום יושק לקראת החגים ויהיה זמין בכל הפלטפורמות הדיגיטליות. זו הזדמנות לחגוג את המוזיקה שהגדירה דורות ולגלות מחדש את צלילי הכרם דרך קולות חדשים ומרגשים.