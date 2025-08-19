למרות דרישת ישראל לסגור את יוניפי"ל, ארה"ב תאריך את מנדט הכוח בלבנון בשנה נוספת, בעוד נשיא לבנון תומך בהמשך נוכחותו עד יישום החלטה 1701.

מוקדם יותר , שר החוץ גדעון סער, פנה במכתב רשמי למזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו בדרישה לסגור את כוח יוניפי"ל בלבנון. במכתבו ציין סער כי הכוח נועד להיות זמני וכשל במשימתו הבסיסית – למנוע את התבססות חיזבאללה מדרום לנהר הליטני.

למרות דרישת ישראל, ארצות הברית הודיעה למועצת הביטחון של האו"ם על כוונתה להאריך את המנדט של יוניפי"ל בלבנון בשנה נוספת, כך על פי דיווח של "אל-מוניטור". ההחלטה באה על רקע השיקולים הביטחוניים והמדיניים של וושינגטון באזור. במיוחד על רקע רצונו של הבית הלבן לשמר את מאזן הכוחות החמושים בלבנון, בזמן שהם לוחצים לפירוקו המלא של ארגון חיזבאללה מנשקו.

נשיא לבנון, מצידו, הדגיש את הצורך בהמשך נוכחותו של כוח האו"ם הזמני עד ליישום מלא של החלטה 1701, הכוללת פריסת צבא לבנון בגבולות הבינלאומיים ואכיפת הסדר הביטחוני לאורך קו ההפרדה עם ישראל, כולל פירוז דרום לבנון מנשק לא משטרי.

ההחלטה על הארכת המנדט צפויה לעורר דיונים נוספים בין ישראל, ארצות הברית ולבנון בשבועות הקרובים, אך ישראל לא צפויה למחות כנגד ההחלטה האמריקנית, שמגיעה כחלק ממהלך אסטרטגי רחב.