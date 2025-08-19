השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר החינוך יואב קיש מתנגדים להצעת התקציב שתוצג היום (שלישי) בממשלה, בטענה כי היא פוגעת בביטחון תלמידי ישראל:

"בזמן שהאוצר רוצה להרחיב את התקציב לסיוע הומניטרי – הוא פוגע בביטחון ילדינו", נמסר מהשניים בהודעה משותפת.

היום צפויה הממשלה לאשר תקציב נוסף לצורכי ביטחון לשנת 2025. השרים דורשים לכלול בו תקצוב מלא לאבטחת מוסדות החינוך בשנת הלימודים הקרובה, ומבהירים כי יתנגדו לכל הצעת תקציב שתובא לאישור אם נושא זה לא יוסדר.

שר החינוך יואב קיש אמר:

״ביטחונם של תלמידי ישראל קודם לכל. לא יעלה על הדעת שבזמן שמרחיבים את הסיוע ההומניטרי בעזה – תלמידי ישראל יוותרו ללא אבטחה. אנו דורשים ממשרד האוצר לסגור את הפער התקציבי ולהבטיח שבכל בית ספר תהיה אבטחה מלאה.״

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוסיף:

"בזמן שהאוצר רוצה להרחיב את התקציב לסיוע הומניטרי הוא פוגע בביטחון ילדינו, מדובר בחרפה שאין להשלים איתה".

לפי משרד האוצר, מחר תאשר הממשלה את הגדלת תקציב המדינה ב-30 מיליארד ש"ח – מה שיוביל להרחבת הגירעון ל-5.2%. הסיבה להגדלה: תשלומי ריבית על הגירעון ופיצויים לנפגעי המלחמה.