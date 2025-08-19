חברתו וכמעט ארוסתו של רס"ן רועי צ'אפל בהודעה מרגשת: היא התארסה לבן זוגה הנוכחי, אלון. "אהבה מנצחת" הכריזה וריגשה את הגולשים

מרגש: חברתו לשעבר של רס"ן רועי צ'אפל, שנפל בשבעה באוקטובר, התארסה. יובל זאושניצר ורועי צ'אפל היו בזוגיות ארוכה, והוא אף תכנן להציע לה נישואין. זאושניצר גילתה על כך רק אחרי נפילתו. אתמול (שני) בישרה זאושניצר על אירוסיה לבן זוגה הנוכחי, אלון.

מי שהגיב לידיעה המרגשת, והיה חייב לנסות להרוס את השמחה הוא לא אחר מאשר אמיר חצרוני. האחרון הגיב להם וכתב: "ועכשיו ברצינות – אתם זוג חמוד, אבל למה לרוץ לחופה? למה לא לגור ביחד עשר-עשרים-שלושים שנה ואז לראות מה הלאה?"

יובל זאושניצר לא התרגשה והגיבה בציניות: "פעם קודמת חיכיתי והוא מת, הפעם אני מפיקה לקחים". היא שיתפה תמנה נוספת של אלון, והוסיפה בסגנון המלא הומור שחור שלה: "לפחות הפעם הוא הספיק להציע לפני שהוא הסתער על מחבלי נוח׳בות".

מזל טוב לזוג הטרי! שתזכו להקים בית נאמן ושמח בישראל.