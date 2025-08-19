אליהו פנחסי, זמר יוצר דתי לאומי בן 19, משיק את "זווית אחרת" – סינגל ראשון מתוך אלבום הבכורה שבדרך. עם ביטים מקפיצים ומילים כנות, הוא מציע מוזיקה קלילה אך מלאה משמעות על אמונה, זהות וחיפוש אחר אמת

אליהו פנחסי הוא זמר יוצר דתי לאומי בן 19. פנחסי מוציא את "זווית אחרת", סינגל ראשון מתוך אלבום הבכורה שלו שבדרך. השיר משלב ביטים קלילים לצד טקסט אישי וכן, ומציג את פנחסי כאמן צעיר שמבקש להביא קול אחר במוזיקה הישראלית.

האזינו לשירו החדש של אליהו פנחסי – זווית אחרת:

"כתבתי כדי להזכיר לעצמי למה התחלתי"

השיר נולד בלילה סוער אחד. פנחסי הרגיש שהוא מתמקד יותר ב"מסביב" מאשר במוזיקה עצמה. "כתבתי את השיר הזה כדי להזכיר לעצמי למה התחלתי. לא בשביל לייקים או תהילה – אלא בשביל לגעת באנשים".

שיר קליל עם משמעות

במילים פשוטות וישירות, מתאר פנחסי את הקונפליקט של אמן צעיר – בין הרצון לפרסום לבין שמירה על זהות אמנותית ואמונה. "אני רק כותב שירים, לא כמו כל האמנים, רודפים אחרי פרסום, לאן לדחוף את הפנים?" הוא שר. התוצאה היא שנשמע שיר קליל וכיפי, אך נושא מסר עמוק על יצירה ואמת פנימית.

צעד ראשון בדרך ארוכה

"זווית אחרת" הוא הצעד הראשון של פנחסי בעולם המוזיקה. השיר משאיר רושם ראשוני על סגנונו, שילוב של כנות אישית עם ביטים מקפיצים, ומעורר סקרנות לקראת אלבום הבכורה שצפוי לצאת בקרוב.