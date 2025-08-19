מהומה בדיון להארכת ההגבלות על יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך. ח"כ טלי גוטליב הפריעה לדיון, וכשנתבקשה לצאת מהאולם, התעמתה עם משמר בתי המשפט. צפו

מהומה בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד. ח"כ טלי גוטליב הגיעה לדיון הערעור על ההגבלות של עובדי לשכת ראש הממשלה החשודים בפרשת קאטרגייט.

כזכור, בית משפט השלום ביטל את ההגבלות על אוריך ולמעשה איפשר לו להיפגש עם נתניהו אחרי כמעט חצי שנה. הפרקליטות ערערה על ההחלטה, וכעת נדון התיק בבית המשפט המחוזי.

גוטליב הגיעה לאולם כדי לחוות את דעתה על ההליך, ואחרי מספר הערות, דרש ממנה השופט לצאת, ומשזו סרבה, בטענה לחסינות, הופסק הדיון ומשמר בית המשפט דרש ממנה לצאת.

גוטליב בבית המשפט (משה שטיינמץ i24)

אתם כמו היודנראט

גוטליב טענה שוב כי זכותה להישאר באולם, מתוקף חסינותה כחברת כנסת, ומשזה לא עזר, החלה להתעמת מילולית עם אנשי המשמר. כשהם אמרו לה: "אנחנו רק עושים את תפקידנו", העירה להם גוטליב בתגובה: "גם היודנראט". לאחר מכן החלו אנשי המשמר להדוף אותה בכוח מחוץ לאולם, ואז היא סיננה לעברם "בהמה".