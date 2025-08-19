מהומה בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד. ח"כ טלי גוטליב הגיעה לדיון הערעור על ההגבלות של עובדי לשכת ראש הממשלה החשודים בפרשת קאטרגייט.
כזכור, בית משפט השלום ביטל את ההגבלות על אוריך ולמעשה איפשר לו להיפגש עם נתניהו אחרי כמעט חצי שנה. הפרקליטות ערערה על ההחלטה, וכעת נדון התיק בבית המשפט המחוזי.
גוטליב הגיעה לאולם כדי לחוות את דעתה על ההליך, ואחרי מספר הערות, דרש ממנה השופט לצאת, ומשזו סרבה, בטענה לחסינות, הופסק הדיון ומשמר בית המשפט דרש ממנה לצאת.
אתם כמו היודנראט
גוטליב טענה שוב כי זכותה להישאר באולם, מתוקף חסינותה כחברת כנסת, ומשזה לא עזר, החלה להתעמת מילולית עם אנשי המשמר. כשהם אמרו לה: "אנחנו רק עושים את תפקידנו", העירה להם גוטליב בתגובה: "גם היודנראט". לאחר מכן החלו אנשי המשמר להדוף אותה בכוח מחוץ לאולם, ואז היא סיננה לעברם "בהמה".
מה דעתך בנושא?
17 תגובות
3 דיונים
רונן
מטורללת על כל הראש כמו מיס פיגי שכידוע מנהלת את המדינה מאחורי הקלעים ביחד עם הילדז שעשתה בשירותי המטוס10:48 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
תזרקו את המטורפת הזאת מספיק מקבלת משכורת ור מסוכסכת איזה מין ייצור היא ?10:47 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טוביה – http://טלי%20גוטליב%20יודעת%20למה%20טוב%20לה%20לבצע%20את%20הפרובוקציות%20האלה%20
סיעת הליכוד היום מורכבת מאנשים בעלי תיקים פליליים, מאנשים גסי רוח, מסתם אהבלים ומכאלה ש"עושים לביתם" ולחבריהם. באקלים הזה, טלי גוטליב יודעת שבאמצעות גסות רוח שלה היא מקדמת את עצמה...
סיעת הליכוד היום מורכבת מאנשים בעלי תיקים פליליים, מאנשים גסי רוח, מסתם אהבלים ומכאלה ש"עושים לביתם" ולחבריהם. באקלים הזה, טלי גוטליב יודעת שבאמצעות גסות רוח שלה היא מקדמת את עצמה בפריימריז. בעוד הציבור הרחב נדהם מחוסר הכבוד שלה כלפי מערכת המשפט וכללי תרבות הדיון, חברי הליכוד דווקא אוהבים את זה.המשך 10:46 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אחד העם
מאיפה הביאו את החיה הזאת ? יש לה חסינות אז מותר לה להשתולל ..10:43 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טוני
עם כל החסינות שיש לכל חבר הכנסת, אם הוא מפריע לחבר כנסת אחר לנאום במליאה, יו"ר הישיבה רשאי לסלק אותו מהדיון. אז האם יעלה על הדעת שחבר כנסת יפריע פעם...
עם כל החסינות שיש לכל חבר הכנסת, אם הוא מפריע לחבר כנסת אחר לנאום במליאה, יו"ר הישיבה רשאי לסלק אותו מהדיון. אז האם יעלה על הדעת שחבר כנסת יפריע פעם אחר פעם לשופט לנהל את המשפט ויטען שאסור לסלק אותו מהאולם?המשך 11:01 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כלבה בשירות הבוגד
זאת העבודה של הבהמה. אנחנו משלמים משכורת והיא עובדת ככלבה של ביבי11:12 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יערה שרון
התגובות מעידות על הכותבים. בעוד הבננות הקפלניסטיות עושים שמות בארץ ויש להם נימוס וכבוד לבית המשפט כי הוא זרוע שמאלנית דורסנית ועוכרת ישראל, מכנים את טלי גוטליב המשתמשת להוותם בנשק...
התגובות מעידות על הכותבים. בעוד הבננות הקפלניסטיות עושים שמות בארץ ויש להם נימוס וכבוד לבית המשפט כי הוא זרוע שמאלנית דורסנית ועוכרת ישראל, מכנים את טלי גוטליב המשתמשת להוותם בנשק החוצפה והבוטות נגדם. טלי אשה רהוטה, מאמינה, מכירה את החוק לא פחות מהם ומעזה לעורר את יצר השלטון הדיקטטורי שלהם. בשבילם היא סדין אדום. ה חה חההמשך 10:58 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כלבה שעבדה עבור זבלים אנסים ועברייני מין
בתגובה ל: יערה שרון
משרתת עכשיו את הבוגד הראשי כל עם ישראל רואה את הממשלה המפקירת החיילים הכושלת והבוגדת.11:15 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טלי גוטליב היא חמת מלאה צואה שפיה מלא דם... לכנות אותה בהמה זה עלבון לבהמות ... גם את דרך אגב ... חברי הכנסת שלנו הקואלציה מתנהגים כארגון פשע , שרוצה למנות את השופטים , כי בשביל מה הם צריכים שופטים , אם הם לא עושים מה שאומרים להם .... אם את רוצה לדעת מה קורה במדינות כאלה , תסתכלי מה קרה לאזרחים בוונצואלה, רוסיה, צפון קוריאה ... ואם מוצא חן בעיניך תעברי לשם
בתגובה ל: יערה שרון
את זקוקה להשתלת מוח ... במקרה של גם מוח של תולעת יספיק ... האמת הוא יהווה שיפור ניכר .11:19 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורלי לוי
איך השמאלנים מתפוצצים. אשה עם עוצמה יהודית וואבלית יוצאת מכלל עורכת דין. כששקמה הבהמה פותחת את הפה ומסיתה ומתבהמת לא איכפת להם. להם מותר ולאחרים אסור. שמאל מתועב אינטרסנט והסוי...
איך השמאלנים מתפוצצים. אשה עם עוצמה יהודית וואבלית יוצאת מכלל עורכת דין. כששקמה הבהמה פותחת את הפה ומסיתה ומתבהמת לא איכפת להם. להם מותר ולאחרים אסור. שמאל מתועב אינטרסנט והסוי על סף ההתאבדותהמשך 11:03 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
פח
בתגובה ל: אורלי לוי
אשפה11:25 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ג'ו – http://התנהגות%20שאינה%20הולמת%20
לדעתי ח"כ טלי גוטליב באופן שאינו מכבד כל בן אנוש, קל וחומר ח"כ. לצערי ולדעתי היא עושה זאת כדי להעלות את קרנה בקרב חברי הליכוד ולראיה היא נמצאת בראש רשימת...
לדעתי ח"כ טלי גוטליב באופן שאינו מכבד כל בן אנוש, קל וחומר ח"כ. לצערי ולדעתי היא עושה זאת כדי להעלות את קרנה בקרב חברי הליכוד ולראיה היא נמצאת בראש רשימת המועמדים לבחירות הבאות. בושה וחרפההמשך 11:35 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מאיה – http://טלי%20גוטליב%20מקום%20שני%20בליכוד.%20ולתפארת%20מדינת%20ישראל
טלי גוטליב מקום שני בליכוד. ולתפארת מדינת ישראל11:34 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר