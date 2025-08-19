ישראל בוחנת מהלכים לאפשר הגירת פלסטינים מעזה למדינות באפריקה, בהן דרום סודן וסומלילנד. המהלך כולל הבטחות לסיוע כלכלי והשקעות, אך מעורר ספקות והכחשות רשמיות.

בימים האחרונים נחשפו דיווחים על מגעים שמנהלת ישראל עם מדינות באפריקה במטרה לאפשר “הגירה מרצון” של פלסטינים מרצועת עזה. בין המדינות שהוזכרו נמצאת גם דרום סודן, כעת על פי דיווח של הניו יורק טיימס, נחשפות הסיבות שדרום סודן שוקלת השתתפות במהלך ומה ישראל מציעה בתמורה.

על פי הדיווח של הטיימס, דרום סודן, שנחשבת ל”מדינה הצעירה בעולם” לאחר שזכתה להכרה מהאו”ם רק בשנת 2011. היא רואה במהלך פוטנציאל לשדרוג מצבה הכלכלי והמדיני. ישראל ובעלות בריתה עשויות להעניק למדינה סיוע נרחב בדמות השקעות בינלאומיות, פיתוח תשתיות ושיתופי פעולה בתחומי חקלאות וטכנולוגיה. בנוסף, המהלך עשוי לחזק את מעמדה הדיפלומטי של דרום סודן ולקרב אותה לישראל ולמערב, באופן שיתרום ליציבותה ולפיתוחה בעתיד.

בנוסף לדרום סודן, ישראל מפעילה ניסיונות לשכנע מדינות וישויות נוספות באפריקה, כאשר אחת מהאפשרויות שנבחנת היא סומלילנד, ישות “חצי-מדינית” בעלת שלטון עצמאי הסמוכה לקרן אפריקה, אך שם על פי הדיווח קיים קושי לקלוט מספרים משמעותיים של עזתים כתוצאה מחשש להפר את הסדר במדינה, שמספר כלל אזרחיה הוא כ-3.5 מיליון, וקליטת מספר משמעותי של עזתים עלול להוביל לשבר דמוגרפי פנימי.

כעת נותרת השאלה האם אחד מן המהלכים הללו אכן יבשיל להסכם מעשי. עד כה, אף מדינה לא הכריזה רשמית על נכונותה לקלוט פלסטינים מרצועת עזה, והתגובות הפומביות משדרות זהירות ולעיתים אף הכחשה גורפת. עם זאת, עצם קיום המגעים מעיד על רצונה של ישראל לקדם פתרונות בינלאומיים רחבי היקף, החורגים מההתמודדות הצבאית הישירה ברצועה. אם יצליח המהלך, הוא עשוי לשנות את מציאות החיים של תושבים פלסטינים רבים ולשנות את המציאות הביטחונית הישראלית מהקצה אל הקצה.