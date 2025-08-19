בצל הלחימה ברצועת עזה, שר החוץ המצרי, באדר עבד אל-עאטי, הצהיר בראיון לרשת CNN כי עקירת פלסטינים מהרצועה היא “קו אדום” עבור קהיר. עבד אל-עאטי התחמק מלהשיב ישירות לשאלה האם מהלך כזה יסכן את הסכם השלום עם ישראל, אך הדגיש כי כל עקירה תהווה “סיכון גדול” לביטחון הלאומי ולריבונות של מצרים.

דבריי ראש הממשלה, צילום: לע״מ.

“אנחנו מכבדים את ההתחייבויות שלנו על פי הסכם השלום, אך לא נאפשר לאף צד לסכן את הביטחון הלאומי שלנו ואת הריבונות שלנו”, אמר שר החוץ. הוא טען כי עקירה כזו מהווה “כרטיס לכיוון אחד כדי לשים סוף לרעיון הפלסטיני”, והבהיר כי מצרים “לא תקבל עקירה, לא תשתתף במהלך שכזה ולא תאפשר לו לקרות”.

עבד אל-עאטי ציין כי מצרים פועלת בערוצים שונים במטרה “להקל על סבלם של הפלסטינים”. הוא הוסיף כי למרות שקיימים קשרים ביטחוניים ומודיעיניים עם ישראל, מצרים אינה רואה רצון מצד הדרג הפוליטי לסיים את המלחמה. לדבריו, “למרבה הצער, אין לנו כרגע שותף בישראל לשלום ולפתרון שתי המדינות. יש כרגע שרים בקבינט הישראלי שאינם מאמינים בפתרון הזה”.