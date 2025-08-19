בצל הלחימה ברצועת עזה, שר החוץ המצרי, באדר עבד אל-עאטי, הצהיר בראיון לרשת CNN כי עקירת פלסטינים מהרצועה היא “קו אדום” עבור קהיר. עבד אל-עאטי התחמק מלהשיב ישירות לשאלה האם מהלך כזה יסכן את הסכם השלום עם ישראל, אך הדגיש כי כל עקירה תהווה “סיכון גדול” לביטחון הלאומי ולריבונות של מצרים.
“אנחנו מכבדים את ההתחייבויות שלנו על פי הסכם השלום, אך לא נאפשר לאף צד לסכן את הביטחון הלאומי שלנו ואת הריבונות שלנו”, אמר שר החוץ. הוא טען כי עקירה כזו מהווה “כרטיס לכיוון אחד כדי לשים סוף לרעיון הפלסטיני”, והבהיר כי מצרים “לא תקבל עקירה, לא תשתתף במהלך שכזה ולא תאפשר לו לקרות”.
עבד אל-עאטי ציין כי מצרים פועלת בערוצים שונים במטרה “להקל על סבלם של הפלסטינים”. הוא הוסיף כי למרות שקיימים קשרים ביטחוניים ומודיעיניים עם ישראל, מצרים אינה רואה רצון מצד הדרג הפוליטי לסיים את המלחמה. לדבריו, “למרבה הצער, אין לנו כרגע שותף בישראל לשלום ולפתרון שתי המדינות. יש כרגע שרים בקבינט הישראלי שאינם מאמינים בפתרון הזה”.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
יוסי
שיסתמו את הפה שלהם. מי הם בכלל שיתנו לנו הוראות מה. לעשות.09:50 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסף
כבר מזמן מצרים לא שותפה לשלום. הם הרשו להכניס דרכם כלי מלחמה לחמאס10:04 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שחר
שישחטו את הילדים שלו ורז נראה מה הוא יגיד ..כלב10:04 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יו יו, גם – http://איום%20ישראלי
תעלת סואץ תיחסם וסכר אסואן יתמוטט.10:15 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיכה – http://מצריים%20האוייבת%20.
הסכר בסכנה .10:10 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסף
כבר מזמן מצרים לא שותפה לשלום. הם הרשו להכניס דרכם כלי מלחמה לחמאס10:04 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שחר
שישחטו את הילדים שלו ורז נראה מה הוא יגיד ..כלב10:04 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
שיסתמו את הפה שלהם. מי הם בכלל שיתנו לנו הוראות מה. לעשות.09:50 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר