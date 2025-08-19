על רקע גלי האנטישמיות בעולם והצורך של קבוצות ישראליות לארח משחקים מחוץ לגבולות המדינה, איגוד השחמט הישראלי הצליח להביא לישראל תחרות יוקרתית ובינלאומית. התחרות, “מאסטרס ירושלים”, תתקיים בבירת ישראל בין התאריכים 30 בנובמבר ל-3 בדצמבר. מדובר ביוזמה משותפת של משרד התרבות והספורט, עיריית ירושלים והאיגוד הישראלי לשחמט.

בתחרות ישתתפו 12 מהשחמטאים הבכירים בעולם, בהם אלופי עולם בינלאומיים ושחקנים מובילים מנבחרת ישראל. סך הפרסים בתחרות יעמוד על 140 אלף דולר. לקראת האירוע המרכזי, תיערך גם אליפות פתוחה בירושלים בין התאריכים 26-27 בנובמבר, בה צפויים להשתתף כ-400 שחמטאים מהארץ ומהעולם.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, בירך על האירוע ואמר כי הוא הוכחה לכוחם של התרבות והספורט לגשר בין עמים ולחזק את מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית. גם ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, בירך על קיום התחרות בעיר.

יו”ר איגוד השחמט, ד”ר צביקה ברקאי, ציין כי העובדה שהאירוע מתקיים “אפילו בימים מורכבים אלו” היא הישג משמעותי, והוסיף כי זו “הזדמנות תדמיתית-הסברתית ראשונה במעלה”. מנכ”ל האיגוד, גיל בורוחובסקי, אמר כי האירוע הוא “חגיגה תרבותית” וכי הוא מעביר מסר שישראל היא “מרכז לגיטימי ומשמעותי בספורט העולמי”.