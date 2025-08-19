הדר מוכתר, מייסדת מפלגת “צעירים בוערים”, חוזרת לפעילות פוליטית לאחר שהשלימה את שירותה הצבאי. בראיון לאיציק מצרפי בתוכנית “השיטה” ברדיו גלי ישראל, חשפה מוכתר כי בחרה בדרך חדשה: התמודדות בתוך מפלגת הליכוד.
“הצבא מאוד משנה אותך, אני מבינה שהציבור רוצה משהו אחר”, אמרה מוכתר בראיון, והסבירה כי ההחלטה להצטרף לליכוד נובעת מהקושי הרב שבו נתקלות מפלגות חדשות.
מוכתר הצהירה כי בכוונתה להתמקד בנושאים חברתיים וכלכליים, ובפרט בפתרונות עבור זוגות צעירים ואנשי מילואים. היא הציעה “אפליה מתקנת” לטובת המילואימניקים. בנוגע ליוקר המחיה, היא השוותה את מחירי החלב בישראל לאלו שבגרמניה והעלתה את רעיון הדיור הבר-השגה: “דירה לזוגות צעירים בחצי מיליון שקל בנגב זה לא חלום”, אמרה.
יו
איפה שינוי כיוון? היא בלון ריק מלא בסיסמאות. הליכוד עשויה מכאלו09:07 19.08.2025
לולי – http://השפעה
היא לא תוכל לשנות כלום במסגרת הליכוד09:13 19.08.2025
Ccccc
הכנסת הופכת לרטינג עוד ערוץ טלוויזיה אין אידאולוגיה וקו מנחה באים לעשות קדנציה וללכת10:18 19.08.2025
משיח
.10:23 19.08.2025
Ccccc
לולי – http://השפעה
יו
