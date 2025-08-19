מנהיגת מחאת הדגלים השחורים, פרופסור שקמה ברסלר , מתייחסת שוב לפרשת קטארגייט, במסגרתה כבר בוטלו כל המגבלות על יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך.

ברסלר התייחסה לאהבה לה זוכה אוריך ברשתות החברתיות, בייחוד לאחר פסיקת בית המשפט על הסרת כלל המגבלות, וכתבה: “ כל מי שמגבה את מי שמקבל כסף ממדינת האוייב שמימנה את הטבח בזמן מלחמה תמורת קמפיין עיצוב תודעה של הציבור הישראלי, הוא לא של ישראל”.