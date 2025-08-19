מנהיגת מחאת הדגלים השחורים, פרופסור שקמה ברסלר, מתייחסת שוב לפרשת קטארגייט, במסגרתה כבר בוטלו כל המגבלות על יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך.
ברסלר התייחסה לאהבה לה זוכה אוריך ברשתות החברתיות, בייחוד לאחר פסיקת בית המשפט על הסרת כלל המגבלות, וכתבה: “כל מי שמגבה את מי שמקבל כסף ממדינת האוייב שמימנה את הטבח בזמן מלחמה תמורת קמפיין עיצוב תודעה של הציבור הישראלי, הוא לא של ישראל”.
לפני מספר ימים התייחסה ברסלר להסרת המגבלות על אוריך וכתבה: “הכיוון אליו מתקדמת מדינה נקבע על פי הנורמות והערכים של אזרחיה. החוק מעגן את אלה. כאשר ההנהגה משחיתה במתכוון את הנורמות והערכים (ע”ע מאפשרת לבאי קודש הקודשים לקבל כסף ממדינת אויב ועוד בזמן מלחמה) אז התפקיד של האזרחים לצאת כנגד ההנהגה”.
גנץ ניסה ב 2016 למ כו ר לקטאר טכנולוגיות סייבר התקפיות וללא כל אישור יטחוני-דרך ג' ו ן א לן ,סו כן קטאר!
הרקובה "מחדדת" את עמדתה לגבי קטארפייק שהיועמשית המטורפת המציאה למניעת פיטוריה ולהוצאת נתניהו לנבצרות!
קטאר פייק - בנט אמר שהוא וליברמן שפכו מייליונים דרך קטאר!כשבנט נשאל אם הוא חי בשלום עם זה הוא אישר וענה "שיהיה ברור, אני שר ביטחון ואני אחראי לכל מה שקורה"!
קטאר פייק - בנט אמר שהוא וליברמן שפכו מייליונים דרך קטאר!כשבנט נשאל אם הוא חי בשלום עם זה הוא אישר וענה "שיהיה ברור, אני שר ביטחון ואני אחראי לכל מה שקורה"!המשך 08:42 19.08.2025
קטאר פייק!ביטחוניסטים רבים מהשמאל עשו עסקים עם אנשי עסקים קטאריים!
