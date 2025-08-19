במסגרת הלחימה המתמשכת של צה”ל בצפון רצועת עזה, קצין ולוחם נוסף נפגעו במהלך קרב ופונו לבית החולים לקבלת טיפול

קצין לוחם צה”ל נפצע בינוני ולוחם נוסף נפצע קל בקרב שהתנהל מוקדם יותר היום בצפון רצועת עזה. על פי דיווח של ניצן שפירא, השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם עודכנו במצבם.

ירי בשכונת סאברה בעזה

האירוע התרחש על רקע הלחימה המתמשכת של צה”ל בצפון הרצועה, במסגרת מאמצי הכוחות לטיהור השטח וחיסול תשתיות הטרור שנותרו באזור. הלחימה באזור הצפון מתאפיינת בקרבות מורכבים מול מחבלים, וכוללת בין היתר פשיטות על מבנים ואיתור מנהרות.

השניים הם חלק מהכוחות שנמצאים בימים אלה בפעילות מבצעית אינטנסיבית ברחבי הרצועה, שמטרתה לפגוע ביכולותיו הצבאיות של ארגון הטרור חמאס.