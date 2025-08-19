עוד לפני התמרון: הפלסטינים מפרסמים תיעוד של לחימה בשכונות המרכז של העיר עזה זייתון וסאברה: מדרום וממערב לשטחים בהם פעל צה”ל עד עכשיו

ישראל במלחמה היום ה-682. עוד לפני התחלת השלב הבא בתמרון בתוך העיר עזה, כלי התקשורת הפלסטינים מפרסמים תיעוד של קולות קרב מתוך השכונות במרכז העיר – זייתון וסאברה. ניתן לשמוע קולות של ירי מנשק קל ופגזי טנקים.

ירי בשכונת סאברה בעזה

עד כה פעל צה”ל בשכונות המזרחיות של העיר עזה – שג’אעיה, ובפרוורים הצפוניים כמו בית חנון וג’באליה. הממשלה החליטה על כיבוש וטיהור של העיר עזה, ובינתיים ללא הודעה מצד דובר צה”ל, הכוחות כבר מתמרנים בתוך השכונות הדרומיות יותר והמערביות יותר.

אלה שכונות בהן תימרן צה”ל בסבב הלחימה הראשון וכבש אותן, אך לא טיהר אותן בשיטתיות כפי שנעשה ברפיח, חאן יונס ובצפון הרצועה. אחרי הפסקת האש התאפשר לפלסטינים לחזור לשכונות, ולכן יש צורך בטיהור נוסף שלהן, שנעשה הפעם באיטיות ובזהירות – רחוב אחרי רחוב.

אתמול פרסמנו בסרוגים את התכנית של הרמטכ”ל לכיבוש העיר עזה – תמרון שיימשך כשלושה חודשים, בחלקו הראשון תועתק האוכלוסייה דרומה לאזורים הבטוחים במרכז ודרום הרצועה, ואז יחל המבצע השיטתי לחיסול כל התשתיות של הטרור מעל ומתחת לקרקע.