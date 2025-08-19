נתניהו צריך להתחיל לדאוג? הפרקליטות בוחנת אפשרות להפיכתו של אלי פלדשטיין – עובד לשכת ראש הממשלה החשוד בפרשת המסמך לבילד ובפרשת קאטרגייט – לעד מדינה. כך מדווח ביני אשכנזי באתר וואלה.

על פי הדיווח, עד לשבועות האחרונים חלה התקדמות במגעים בין פלדשטיין, לבין הפרקליטות אך טרם התקבלה החלטה. כעת כאמור, ההצעה נבחנת אך לא מן הנמנע כי בפרקליטות יחליטו שלא לקבל אותה ולהשאיר את פלדשטיין כנאשם בפרשה.

פלדשטיין סומן כ”חולייה החלשה” בלשכת נתניהו, גם בגלל תנאי העסקתו שלא היו ברורים וגם בגלל שהוא המצטרף החדש ללשכה. לפי הדיווח בוואלה עם תחילת הפרשה חשש פלדשטיין לחתום על עסקת עד מדינה, כדי לא להיות “מוסר”, כפי שמכונים מלשנים בעגה החרדית. שנה אחרי הפרשה והיחס שקיבל מנתניהו שהתנער ממנו בתחילה, נראה כי דברים משתנים.

עוד באותו נושא כך הפכה חזקת החפות לאות מתה בפרשת יונתן אוריך 13:46 | יותם דשא 13 1 😀

עם זאת בפרקליטות ידרשו ממנו חומרים נוספים שיספקו הסברים ברורים על דרך העבודה בלשכה, ומי ידע על דרכי הפעולה בהדלפת המסמך הסודי לבילד, וקבלת הכספים מקטאר. בוואלה סייגו כי ייתכן ופלדשטיין כבר סיפק בחקירתו את כל החומרים, כך שאין טעם בעסקה, וניתן יהיה להגיש כתב אישום גם בלעדיו.

בפרקליטות עדיין מלקקים את הפצעים של עד המדינה שלמה פילבר, שהתהפך והעסקה איתו בוטלה.

בפרקליטות המדינה מסרו לוואלה: “איננו מתייחסים לשאלות מסוג זה, ואין בכך לאשר או להכחיש דבר”.