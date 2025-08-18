חברי מפלגת הרפורמיסטים של נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, פרסמו איגרת דרמטית הכוללת דרישות לשחרור אסירים פוליטיים, פירוק תוכנית הגרעין, ביטול חוקי החיג’אב והחלשת משמרות המהפכה.

חבריי מפלגת “הרפורמיסטים” של נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, שיגרו היום איגרת מיוחדת אל הנשיא בדרישה לקיים שורת רפורמות שעלולות לזעזע את יסודות המשטר האיראני כולו.

באיגרת, שהוגדרה כ”הצהרה היסטורית”, מונים חברי המפלגה חמש דרישות מרכזיות: פירוק תוכנית הגרעין בתמורה להסרת הסנקציות המערביות, שחרור מיידי של כל האסירים הפוליטיים, ביטול חוקי החובה על לבוש דתי לנשים, הכרה בתוכנית השלום הסעודית במזרח התיכון – ולבסוף, הצעד הדרמטי ביותר: הפרדת משמרות המהפכה ממנגנוני השלטון וסיום מעורבותם ביחסי החוץ והפנים של הרפובליקה האסלאמית.

מדובר בצעדים חסרי תקדים במערכת הפוליטית האיראנית, במיוחד לנוכח העובדה שמשמרות המהפכה מחזיקים במשך עשרות שנים בעמדת כוח עליונה בכל תחום – מהצבא והביטחון ועד לכלכלה והמדיניות החוץ. הקריאה לצמצום דרסטי של מעמדם נתפסת כאתגר ישיר לליבת המשטר האיראני.

עוד באותו נושא נשיא איראן מודה: “ישראל הנחיתה עלינו מכה עוצמתית” 08:04 | חני אדרי 1 0 😀 👏

במכתב הדגישו הרפורמיסטים כי “עתידה של איראן תלוי בהתנתקות מהמשברים הפנימיים והחיצוניים, ובהובלת תהליך פיוס לאומי”. עוד נטען כי מדובר ב”חלון הזדמנויות נדיר להצלת המדינה”.

שורת דרישות אלה, היא חסרת תקדים לחלוטין בהיסטוריה של המשטר האיראני, המתבסס כולו על לגיטימיות דתית ומהפכנית. הדרישות לעקר את שלטון האייתולות מסמכויותיו הדתיות ואת משמרות המהפכה מסמכויותיו השלטוניות היא דרמטית ביותר, במיוחד כאשר הדבר מגיע ממדרשו הפוליטי של נשיא המדינה.