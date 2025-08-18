אחרי שדווח כי חמאס השיב בחיוב למתווה החדש לעסקת חטופים חלקית, גורם מדיני אמר כי “עמדת ישראל לא השתנתה – שחרור כל החטופים ועמידה ביתר התנאים שהוגדרו לסיום המלחמה”

רגע אחרי קבלת התשובה של חמאס למתווה המצרי-קטארי לעסקת חטופים, גורם מדיני אמר הערב (שני) כי “עמדת ישראל לא השתנתה – שחרור כל החטופים ועמידה ביתר התנאים שהוגדרו לסיום המלחמה”.

נזכיר כי כבר במוצ”ש האחרון לשכת ראש הממשלה התנערה מדבריו של יועץ התקשורת של נתניהו – טופז לוק – שאמר כי לא שוללים עסקת חטופים חלקית, כפי שנעשה עד היום. “נסכים להסכם בתנאי לשחרור כל החטופים בפעימה אחת ובהתאם לתנאים שלנו לסיום המלחמה שכוללים פירוק החמאס מנשקו, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית של ישראל על הרצועה והבאת גורם ממשל שאינו החמאס ואינו רש”פ שיחיה בשלום עם ישראל”, נאמר בהודעת הלשכה.

על פי הדיווחים שפורסמו הערב בתקשורת הערבית, ההצעה שקיבלה תשובה חיובית מחמאס כוללת נסיגות ברורות, שחרור אסירים ותנאים כספיים שישראל צפויה לשלם, לצד פירוט על המחבלים שעתידים להשתחרר. לפי הדיווחים, ההסכם מתכנן שחרור של כ־140 אסירים פלסטינים, רובם רוצחים כבדים המחזיקים במאסר עולם ומורשעים במעשי טרור, בנוסף למאות אסירים פלסטינים נוספים המוחזקים על עבירות קלות יותר, רובם עם עונשי מאסר של עד 15 שנים.

עוד נמסר בעיתון הלבנוני המקורב לחיזבאללה, אל־מיאדין, כי ישראל תידרש להסיג את רוב כוחותיה מרצועת עזה ולהתפשר על חלקים נרחבים מהשטח בו החזיקה. ישראל תוכל להחזיק בפרימטר מוגבל בלבד, כאשר אזורים צמודי גדר כמו שג’עאיה ובית להאיה יישארו ללא פרמטר. בנוסף לכך, על פי דיווחים נוספים בעולם הערבי, ישראל אף תידרש לשחרר את “כלל העצורים הפלסטיניים מתחת לגיל 18” אשר מוחזקים בישראל באשמת מעשי טרור.

תנאים אלה ניתנים בתמורה לשחרור עשרה חטופים ישראלים חיים, וכן כ־18 חטופים שנהרגו בשבי החמאס. ההסכם צפוי לכלול הפסקת אש למשך כ־60 יום, שתהווה לפי דרישת חמאס תחילתו של תהליך סיום המלחמה.