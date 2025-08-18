רגע לפני הפגישה הצפויה מחר בוושינגטון בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לנשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי, דווח על מתקפה אווירית משמעותית במזרח אוקראינה.
מקורות צבאיים מציינים כי מטוס MIG-31K של חיל האוויר הרוסי אותר באוויר, מה שמעיד על שיגור אפשרי של טילים היפרסוניים באזור.
המתקפה מגיעה לקראת פסגה כלל אירופאית בבית הלבן, בה יעסקו הצדדים באפשרות לעסקה לסיום המלחמה בין רוסיה ואוקראינה.
בפגישה המיועדת, שתתרחש בהשתתפות מספר מנהיגים אירופיים, צפויים להשתתף נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, הקנצלר הגרמני פרידריך מרץ, נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש ממשלת איטליה ג’ורג’יה מלוני, נשיא פינלנד אלכסנדר סטוב, ומזכ”ל נאט”ו מארק רוטה.
מדובר בפגישה המקיפה והמשמעותית ביותר שהתקיימה בנושא המלחמה באוקראינה בממשל טראמפ, והיא מגיעה ישירות לאחר הפגישה עם הנשיא פוטין ביום שישי האחרון.
