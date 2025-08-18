20:16

אחרי ההקלה; גל חום חדש בפתח: תחזית מזג אוויר

20:09

גורם מדיני אחרי תשובת חמאס: "עמדת ישראל לא השתנתה"

19:57

רגע לפני פגישת טראמפ-זלנסקי: מתקפה משמעותית על אוקראינה

19:47

דיווח: טנקים של צה"ל מתקדמים לעבר העיר עזה

19:15

נתניהו מסמן ניצחון: "חמאס נמצא בלחץ אטומי"

19:14

דיווח: איראן נערכת לתקיפה מוקדמת בישראל

18:48

ביטוח לאומי בהודעה משמחת לציבור

18:39

כ"ץ טוען: "הכרעת העיר עזה תביא להכנעת חמאס"

18:28

בעולם הערבי חושפים: זו ההצעה שחמאס הסכים לה

18:25

עמית סגל: אם הוא יתמודד לנשיאות המדינה הוא ינצח בקלות

18:10

בן גביר מאשים את נתניהו: "כניעה לחמאס, בכיה לדורות"

18:02

משפחות החטופים לטראמפ: "זקוקים לעסקת כל העסקאות"

18:01

אחרי השיגור לישראל: תקיפות כבדות בצפון הרצועה

17:51

חמאס ממשיך לנסות: שיגור כושל זוהה מהרצועה אל ישראל

17:41

עוד איום על ישראל: "אנחנו כבר לא בהפסקת אש"

17:30

מקפלן לפוליטיקה: פעילת המחאה מצטרפת ל"דמוקרטים"

17:21

דיווח: חמאס מסכים להצעה לעסקת החטופים החלקית

17:13

איך זה להוציא שיר עם אבא ובן מפורסמים? יושי בסינגל חדש

17:09

"אין כמו בבית": דניאלה פיק מגיבה לשמועות

16:59

אנשי המוסד בסכנה? איראן והטאליבן סגרו עסקה לציד מרגלים

