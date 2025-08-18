שעות ספורות אחרי הביקור של ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ”ל, כלי התקשורת ברצועה דיווחו על התקדמות פתאומית של טנקים לעבר שכונת א-סברה שבדרום העיר עזה

הכיבוש החל? כלי התקשורת ברצועת עזה דיווחו הערב (שני) על התקדמות פתאומית של טנקי צה”ל לעבר שכונת א-סברה שבדרום העיר עזה. לפי הדיווחים, ההתקדמות מתבצעת תוך חיפוי אווירי ובמקביל לירי ארטילרי.

הדיווחים הנוכחיים מגיעים לאחר שבועות של היערכות בצה”ל לכיבוש העיר עזה, זאת בעקבות החלטת הקבינט המדיני ביטחוני. מוקדם יותר דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרמטכ”ל אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כ”ץ הגיעו בעצמם לגזרת עזה, לבחינת התוכניות המבצעיות לקראת פעולת הכיבוש.

עוד באותו נושא כ"ץ טוען: "הכרעת העיר עזה תביא להכנעת חמאס" 18:39 | אוריאל בארי

בהמשך כ”ץ אישר כי נפגש עם בכירי הפיקוד באוגדת עזה, כשאמר כי “שנה חשיבות עצומה בהשגת יעדי המלחמה שהוגדרו כפי שהוגדרו ברצועה. המיקוד בעיר עזה נובע מהיותה מרכז כובד צבאי, שלטוני וסמלי. שם ההנהגה נמצאת ושם נותרו התשתיות המרכזיות של הזרוע הצבאית. גם החמאס מודע לכך שזו ליבת השלטון שלו כעת. הכרעת העיר עזה תביא להכנעת החמאס”.

“בנקודת הזמן הזאת, לאור כל המצב כמו שהוא, משקלה של עזה הוא הרבה יותר משמעותי מאשר היה בתחילת המלחמה, והכרעתה בדרך הפעולה שתגובש היא הרבה יותר משמעותית. מי שיודע את זה, זה החמאס” הוסיף. “אנחנו רואים שהחמאס לראשונה, אחרי שבועות שהוא בכלל לא היה מוכן לדון על שום עסקה לשחרור חטופים, למרות שאפילו טורקיה כבר פנתה אליו וקטאר פנתה אליו, פתאום זה על השולחן. הסיבה היא ברורה: רק החשש שלהם מכך שאנחנו מתכוונים ברצינות לכבוש את עזה מול האלטרנטיבה הזאת הם מוכנים לדון”.