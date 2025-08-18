איראן מעלה את רף האיומים נגד המערב, כאשר בכירים במשמרות המהפכה פרסמו הצהרות חריגות בנוגע ליעדים פוטנציאליים למתקפת טילים. כך אמר בראיון לחדשות 12 העיתונאי באבק יצחקי, כתב בערוץ הטלוויזיה הבינלאומי “איראן אינטרנשיונל”.
לדברי יצחקי, אמיר חייט, מפקד בכיר במשמרות המהפכה וחבר בוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, איים בפעם הראשונה במתקפת טילים ישירה על מדינות אירופה ואף על ארצות הברית. חייט הזכיר במפורש ערים כמו ברלין, פריז ולונדון, ואף טען שהטילים האיראניים מסוגלים להגיע לוושינגטון וניו יורק.
יצחקי מפרש את ההצהרה כסימן לכך שהאיראנים נמצאים בלחץ. הוא טוען כי הם מנסים להשתמש באיומים אלו ובפעולות הרתעה כדי למנוע אפשרות של תקיפה מקדימה נגדם.
האיומים הנוכחיים מצטרפים לדברים קודמים של בכירים איראנים. יחיא רחים צפאבי, יועץ בכיר למנהיג איראן, הצהיר לאחרונה כי המצב הנוכחי מול ישראל אינו בגדר הפסקת אש, אלא “הפסקת מלחמה זמנית”.
על פי הפרשן, צפאבי טוען שמלחמה חדשה עשויה לפרוץ בקרוב, והיא תהיה המלחמה האחרונה. יצחקי מסכם כי הן האיראנים והן הישראלים מסכימים שהמלחמה ביניהם עדיין לא הסתיימה, מה שמעיד על מתיחות גוברת ועלייה בטון האיומים הציבוריים מצד טהראן.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים