ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום את הודעתו הראשונה מאז הדיווחים על הסכמת חמאס לעסקת חטופים חלקית, וחגג את שמסתמן כהישג למדיניות הלחץ בשטח הרצועה: “חמאס נמצא בלחץ אטומי”, אמר נתניהו.
נתניהו סיפר כי ביקר היום באוגדת עזה ונפגש עם סגל הפיקוד הבכיר של צה”ל. בפנייה לאזרחי ישראל, הדגיש ראש הממשלה שלושה מסרים עיקריים: הערכה להישגי צה”ל במלחמת התקומה, התרשמות מרוח הקרב והנחישות להשלים את הכרעת החמאס ושחרור כל החטופים.
לפי הדיווחים, ההסכם עם חמאס כולל שחרור כ־140 אסירים פלסטינים כבדים ומאות אסירים נוספים, נסיגת רוב כוחות ישראל מרצועת עזה ושמירה על פרימטר מוגבל בלבד, וכן שחרור עשרה חטופים חיים וכ־18 חטופים שנהרגו בשבי. ההסכם צפוי לכלול הפסקת אש זמנית של כ־60 יום ולסמן את תחילתו של תהליך סיום המלחמה.
נתניהו הדגיש כי עתם הודעת חמאס מהווה הישג משמעותי, ושינוי במעמד ומדיניות הארגון לאחר ההודעה על תוכניות לכיבוש העיר עזה.
אך ציין כי צה”ל ימשיך לפעול להשגת מטרותיו בעזה ולשחרור כל החטופים. “מהדיווחים בתקשורת אפשר להבין דבר אחד ברור – החמאס נמצא בלחץ אטומי”, אמר ראש הממשלה.
ניפ
ניפ

אבל אתמול ביבי והקואליציה טענו שההפגנה מקשיחה את דרישות חמאס. היום חמאס בלחץ אטומי? אז ההפגנה עזרה בסוף? אני כבר לא עוקב אחרי ההודעות הסותרות, המוזרות , המיועדות לבייס שיוצאות. או שאולי בכלל אין שם יד מנהלת שמוליכה אותנו לאנשהוא?המשך 19:51 18.08.2025
