סקר שנערך בקרב מתפקדי הליכוד מלמד כי הרשימה לכנסת הבאה תראה שונה לחלוטין. שרים מכהנים נדחקים למקומות לא ריאליים בעוד טלי גוטליב מזנקת. צפו בניתוח באולפן סרוגים

שינויים דרמטיים ברשימת הליכוד הבאה לכנסת. כך לפי סקר חדש שנערך בקרב מתפקדי הליכוד נרשמו מספר מגמות מפתיעות, שמעידות על שינוי תפיסתי במפלגה והעברת הכוח בפועל מהמנהיגות הוותיקה לדמויות חדשות ומתחזקות.

החוקר אסא שפירא, ראש מסלול פרסום ושיווק באוניברסיטת תל אביב ואחד מחוקרי הסקר הגיעה לאולפן סרוגים לספר על מסקנותיהם מהסקר הדרמטי.

הנתונים מלמדים כי דמויות כמו אמיר אוחנה, טלי גוטליב ובועז ביסמוט תופסות את המקומות הראשונים, בעוד שרים בכירים וותיקים בממשלה – בהם מירי רגב, יריב לוין, אלי כהן וגלעד ארדן – נדחקים למקומות נמוכים. רגב, שמוכרת כאחת הנאמנות והמקורבות ביותר לנתניהו, ירדה בסקר משמעותית מול גוטליב, מה שמעורר שאלות לגבי קבלת הנציגים הוותיקים בקרב המתפקדים.

סער ואלקין צריכים לדאוג

גם חזרתם של בכירים לשעבר כמו גדעון סער ואלקין זכתה לדירוג נמוך במיוחד – סער דורג במקום ה-22 ואלקין במקום ה-37 – מה שמעיד על קושי של הבסיס לקבל מחדש דמויות שנתפסו בעבר כ”“בוגדות”.

לגבי השאלה מי צריך להוביל את המפלגה אם נתניהו לא ירוץ, ישראל כ”ץ מוביל עם 23.7%, אך המקום השני מוקצה לקטגוריה “אחר” – כלומר, חלק גדול מהמתפקדים עדיין לא יודע למי להעניק את ההנהגה. הנתון הזה מעיד על חוסר הכרעה בקרב הבסיס, ועל משבר יורשים פוטנציאלי במפלגה.

עוד סוגיה שנבדקה בסקר היא עמדת המתפקדים לגבי הקמת ועדת חקירה לחקר מחדל ה-7.10. למרות דרישת נתניהו להקמת ועדה ממשלתית, 41.3% מהמתפקדים מעדיפים ועדה ממלכתית, מה שמעיד על חוסר תמיכה מוחלט ברעיון של מנגנון שליטה פנימי.

הסקר מצביע על מגמות ברורות: שינוי במעמד הדמויות הוותיקות, העדפה לפנים חדשות ומתחזקות, חוסר הכרעה לגבי יורש פוטנציאלי, ואי-הסכמה עם חלק מדרישות נתניהו. הנתונים הללו יכולים להוות אינדיקציה לאווירה פנימית במפלגה לקראת הבחירות הקרובות ולמאבקים העתידיים על ההנהגה