שינויים דרמטיים ברשימת הליכוד הבאה לכנסת. כך לפי סקר חדש שנערך בקרב מתפקדי הליכוד נרשמו מספר מגמות מפתיעות, שמעידות על שינוי תפיסתי במפלגה והעברת הכוח בפועל מהמנהיגות הוותיקה לדמויות חדשות ומתחזקות.
החוקר אסא שפירא, ראש מסלול פרסום ושיווק באוניברסיטת תל אביב ואחד מחוקרי הסקר הגיעה לאולפן סרוגים לספר על מסקנותיהם מהסקר הדרמטי.
הנתונים מלמדים כי דמויות כמו אמיר אוחנה, טלי גוטליב ובועז ביסמוט תופסות את המקומות הראשונים, בעוד שרים בכירים וותיקים בממשלה – בהם מירי רגב, יריב לוין, אלי כהן וגלעד ארדן – נדחקים למקומות נמוכים. רגב, שמוכרת כאחת הנאמנות והמקורבות ביותר לנתניהו, ירדה בסקר משמעותית מול גוטליב, מה שמעורר שאלות לגבי קבלת הנציגים הוותיקים בקרב המתפקדים.
סער ואלקין צריכים לדאוג
גם חזרתם של בכירים לשעבר כמו גדעון סער ואלקין זכתה לדירוג נמוך במיוחד – סער דורג במקום ה-22 ואלקין במקום ה-37 – מה שמעיד על קושי של הבסיס לקבל מחדש דמויות שנתפסו בעבר כ”“בוגדות”.
לגבי השאלה מי צריך להוביל את המפלגה אם נתניהו לא ירוץ, ישראל כ”ץ מוביל עם 23.7%, אך המקום השני מוקצה לקטגוריה “אחר” – כלומר, חלק גדול מהמתפקדים עדיין לא יודע למי להעניק את ההנהגה. הנתון הזה מעיד על חוסר הכרעה בקרב הבסיס, ועל משבר יורשים פוטנציאלי במפלגה.
עוד סוגיה שנבדקה בסקר היא עמדת המתפקדים לגבי הקמת ועדת חקירה לחקר מחדל ה-7.10. למרות דרישת נתניהו להקמת ועדה ממשלתית, 41.3% מהמתפקדים מעדיפים ועדה ממלכתית, מה שמעיד על חוסר תמיכה מוחלט ברעיון של מנגנון שליטה פנימי.
הסקר מצביע על מגמות ברורות: שינוי במעמד הדמויות הוותיקות, העדפה לפנים חדשות ומתחזקות, חוסר הכרעה לגבי יורש פוטנציאלי, ואי-הסכמה עם חלק מדרישות נתניהו. הנתונים הללו יכולים להוות אינדיקציה לאווירה פנימית במפלגה לקראת הבחירות הקרובות ולמאבקים העתידיים על ההנהגה
3 תגובות
0 דיונים
מני
מפלגת גוטליב כל הסיפור15:46 19.08.2025
דנה לוי – http://טלי%20גוטליב%20בראש%20אלו%20פניה%20של%20המפלגה%20ואלו%20הם%20המתפקדים%20שלה%20איזו%20בושה%20אלוהים%20אדירים%20
ימין מלא על מלא , וולגרית גסת רוח , משתלחת חסרת כבוד . זו הנציגה שלכם לכנסת . עצה לבחריה אם אין לכם עמוד שדרה מוסרי שיהדוף את חסרת הכבוד...
ימין מלא על מלא , וולגרית גסת רוח , משתלחת חסרת כבוד . זו הנציגה שלכם לכנסת . עצה לבחריה אם אין לכם עמוד שדרה מוסרי שיהדוף את חסרת הכבוד הזו מחוץ לזירה הפוליטית לפחות תעמידו לה יועצת איפור שתלמד אותה שאין צורך לזרוק טון של צבעי ניאון על העפעפים , הקול שלך מספיק מהדהד למרחק אין צורך עוד להבהב , גסות ובהמיות נראית למרחוק .המשך 16:17 19.08.2025
יהודי
איך אחרי שנתיים קשות שלליכוד אחריות ואשמה עוד זוכה לתמיכה… עצוב16:31 19.08.2025
