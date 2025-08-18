לאחר עבודת מטה שנערכה בחודשים האחרונים, הביטוח הלאומי זיהה קבוצות אוכלוסייה שנקלעות למצב שבו זכויותיהן נפגעות בשל שינויים בסטטוס החיים, על אף שלא חל שינוי מהותי בהכנסתן. על פי הממצאים, ארבע קבוצות עיקריות נפגעות מהחוק הקיים ומאבדות הטבות נלוות חיוניות כמו הנחות בארנונה, בתרופות ובתחבורה ציבורית.

ארבע קבוצות עיקריות יקבלו סיוע:

נכים בגיל פרישה: עד היום, אדם עם נכות חלקית שקיבל קצבת נכות, איבד את זכאותו להטבות הנלוות עם הגיעו לגיל פרישה. הביטוח הלאומי מבקש להשאיר את ההטבות גם עבורם. נפגעי עבודה: אנשים שנפגעו בעבודה ובוחרים לקבל קצבת “נכות עבודה” במקום “נכות כללית”, מאבדים כיום את ההטבות הנלוות. הביטוח הלאומי מבקש לאפשר להם להמשיך ולקבל את ההטבות גם במעבר בין סוגי הקצבאות.

מקבלי השלמת הכנסה: מקבלי קצבת השלמת הכנסה שזוכים לתוספת קטנה לקצבת הזיקנה עלולים לאבד את זכאותם להטבות נלוות השוות מאות שקלים בחודש. הביטוח הלאומי מציע לשמר עבורם את ההטבות למרות התוספת. בני זוג שנותרו לבד: במקרים של פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג שנותר בחיים מאבד את זכאותו להשלמת הכנסה ולהטבות הנלוות עם קבלת קצבת שארים. הביטוח הלאומי יפעל לשינוי החוק כך שהזכויות יישמרו.

צביקה כהן, ממלא מקום מנכ”ל הביטוח הלאומי, מסר כי “הביטוח הלאומי ממשיך לבדוק בכל פעם כיצד ניתן להטיב, לשפר את השירות ולהעניק זכאויות לתושבים שזקוקים לכך”. הוא הוסיף כי בכוונת הביטוח הלאומי לפרסם את החקיקה להערות הציבור בימים הקרובים, ולאחר מכן לקדמה לאישור בכנסת.