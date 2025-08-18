שר הביטחון ישראל כ”ץ נפגש עם סגל הפיקוד הבכיר של צה”ל ואמר כי “אנחנו רואים לראשונה שחמאס, אחרי שבועות, מוכן לדון בעסקה לשחרור חטופים – רק בגלל החשש שלהם מכך שאנחנו מתכוונים ברצינות לכבוש את העיר עזה”

שר הביטחון ישראל כ”ץ השתתף היום (שני) בכנס סגל הפיקוד הבכיר של צה”ל באוגדת עזה ביחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרמטכ”ל, רב-אלוף אייל זמיר, ובנוכחות פורום המטה הכללי וסגל הפיקוד הבכיר של צה”ל. בדבריו התייחס להיערכות צה”ל לכיבוש העיר עזה ולדיווחים על הסכמה של חמאס לעסקה חלקית לשחרור החטופים.

“ישנה חשיבות עצומה בהשגת יעדי המלחמה שהוגדרו כפי שהוגדרו ברצועת עזה” אמר כ”ץ. “המיקוד בעיר עזה נובע מהיותה מרכז כובד צבאי, שלטוני וסמלי. שם ההנהגה נמצאת ושם נותרו התשתיות המרכזיות של הזרוע הצבאית. גם החמאס מודע לכך שזו ליבת השלטון שלו כעת. הכרעת העיר עזה תביא להכנעת החמאס”.

“בנקודת הזמן הזאת, לאור כל המצב כמו שהוא, משקלה של עזה הוא הרבה יותר משמעותי מאשר היה בתחילת המלחמה, והכרעתה בדרך הפעולה שתגובש היא הרבה יותר משמעותית. מי שיודע את זה, זה החמאס” הוסיף. “אנחנו רואים שהחמאס לראשונה, אחרי שבועות שהוא בכלל לא היה מוכן לדון על שום עסקה לשחרור חטופים, למרות שאפילו טורקיה כבר פנתה אליו וקטאר פנתה אליו, פתאום זה על השולחן. הסיבה היא ברורה: רק החשש שלהם מכך שאנחנו מתכוונים ברצינות לכבוש את עזה מול האלטרנטיבה הזאת הם מוכנים לדון”.

עוד אמר למפקדים: “אני רוצה להגיד שההחלטות שהתקבלו בקבינט בראשות ראש הממשלה הן החלטות מדיניות וביטחוניות שכורכות יחד את המאמץ הצבאי והמאמץ המדיני. המאמץ הצבאי שאתם, שצה”ל מוביל נועד להשיג את מטרות המלחמה באמצעות האמצעים המדיניים אותם מקדמים כיום מול ארה”ב ומול מדינות האזור, הדברים משולבים יחדיו, דבר מזין דבר. ההחלטה היא לא רק ביטחונית, היא גם מדינית על מנת שכתוצאה מכל המהלכים הביטחוניים יהיה מנוף אדיר של לחץ, שאנחנו מקווים שבראשות ארה”ב, בתיקוף ארה”ב על מנת ללחוץ”.

“לכן, ההיערכות כרגע להכרעת החמאס היא דרך נכונה להשלים את המשימות ואת יעדי המלחמה והיא גם מסייעת במנוף הגדול לאפשרות של יצירת לחץ על החמאס, לחץ אמריקאי עולמי כללי לסיים את זה בתנאים של כניעת החמאס שאותם הציב ראש הממשלה, חמשת התנאים” סיכם. “כולל שחרור כל החטופים. אנחנו בעד סיום המלחמה בתנאים האלה, והדרך היחידה שאולי זה יקרה או יתקדם זו העוצמה שהפעלתם, העוצמה שאתם מכינים, מתכננים וכולנו ביחד נתקף והעוצמה הזאת יכולה להביא גם לתוצאה הזאת”.