הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, התייחס למצבו הפוליטי המורכב של בני גנץ, שעל פי שני סקרים אחרונים אינו עובר את אחוז החסימה. סגל הציג שתי אפשרויות אסטרטגיות העומדות בפני גנץ, כשאחת יותר מעניינת מהשנייה.

בני גנץ על פיטורי אדלשטיין (ערוץ כנסת)

האפשרות הראשונה, לדברי סגל, היא שגנץ יתמודד על נשיאות המדינה בעוד כשנתיים. סגל אמר כי גנץ עצמו כועס עליו כשהוא מדבר על כך, אך אם הוא יתמודד הסיכויים שלו לנצח גבוהים מאוד: “זו הדמות שאנשים רוצים לראות בנשיאות המדינה”.

האפשרות השנייה, אותה הגדיר סגל כמעניינת יותר, היא ש”גנץ יחזור להתמקד במסר של אחדות”. סגל טען כי “גנץ הוא הפוליטיקאי היחיד כיום שמציע מסר כזה, וכי הוא היחיד שאינו פועל במסגרת מחנות מפוצלים”.

עוד באותו נושא מנחשים מי זה? עמית סגל חסם את עמיתו לערוץ 08:39 | גיא עזרא 4 0 😀 👏

הוא הסביר כי “בעוד שרוב המפלגות האחרות מבוססות על פילוג, המסר של גנץ יכול להוות סחורה ייחודית ובעלת ביקוש”. עם זאת, הוא ציין כי האתגר הוא שהציבור עלול להיות עייף כבר ממסר זה.