הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, התייחס למצבו הפוליטי המורכב של בני גנץ, שעל פי שני סקרים אחרונים אינו עובר את אחוז החסימה. סגל הציג שתי אפשרויות אסטרטגיות העומדות בפני גנץ, כשאחת יותר מעניינת מהשנייה.
האפשרות הראשונה, לדברי סגל, היא שגנץ יתמודד על נשיאות המדינה בעוד כשנתיים. סגל אמר כי גנץ עצמו כועס עליו כשהוא מדבר על כך, אך אם הוא יתמודד הסיכויים שלו לנצח גבוהים מאוד: “זו הדמות שאנשים רוצים לראות בנשיאות המדינה”.
האפשרות השנייה, אותה הגדיר סגל כמעניינת יותר, היא ש”גנץ יחזור להתמקד במסר של אחדות”. סגל טען כי “גנץ הוא הפוליטיקאי היחיד כיום שמציע מסר כזה, וכי הוא היחיד שאינו פועל במסגרת מחנות מפוצלים”.
הוא הסביר כי “בעוד שרוב המפלגות האחרות מבוססות על פילוג, המסר של גנץ יכול להוות סחורה ייחודית ובעלת ביקוש”. עם זאת, הוא ציין כי האתגר הוא שהציבור עלול להיות עייף כבר ממסר זה.
הבולדוג – http://זה%20לא%20גנץ%20זה%20גורניישאט%20%20
אומרים אצלנו במרוקו - "ארוך כמו שרוך טיפש כמו נעל" אתם מכירים את זה? סגל לא מכיר ומוכר הסוואה והטייה להוצאתו מהפוליטיקה?! אף פעם לא התאים לא לזה ואלא כרמטכ"ל -כשל אחד גדול נשיא? יגדל לי שיער על כף היד קודם לפני שהוא יהיה נשיא?! תזכרו אותו ואת ההוא שסגרו לו את הביתמדוגעים איך הם דברו על חילות אי שם בנגב!? תת רמההמשך 19:00 18.08.2025
