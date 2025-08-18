השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יצא בהודעה תקיפה ביותר, לאחר הדיווחים על הסכמת חמאס לעסקה חלקית לשחרור חטופים והפסקת אש. בן גביר תקף: “אם נתניהו ייכנע לחמאס ויעצור את המלחמה, זו תהיה בכיה לדורות ופספוס הזדמנות ענקית”.
בהצהרתו כתב בן גביר: “אם נתניהו ייכנע לחמאס ויעצור את המלחמה, זו תהיה בכיה לדורות ופספוס הזדמנות ענקית. בפעם הקודמת רה״מ פספס את האולטימטום של הנשיא טראמפ, שדרש שחרור כל החטופים או פתיחת שערי גיהנום – למרות שהזהרתי שזו טעות היסטורית”.
עוד הוסיף השר: “יש לנו הזדמנות כעת להכריע את החמאס, ואני אומר לראש הממשלה: אין לך מנדט ללכת לעסקה חלקית ולא להכריע את החמאס”.
דבריו של בן גביר מצטרפים לביקורת גוברת מימין על המגעים לעסקה, בעוד בליכוד טרם הגיבו רשמית לדברים. המחלוקת סביב ניהול המערכה והחטופים צפויה להחריף את הלחץ הפוליטי על נתניהו בממשלה ובקואליציה.
ממשלת ההשתמטות דואגת רק לכיסא של עצמה
אל דאגה. הם ימשיכו להפקיר את החיילים ולדאוג למשתמטים ולגנבים18:19 18.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
