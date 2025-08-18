במטה משפחות החטופים פנו במכתב לנשיא ארה”ב דונלד טראמפ ואמרו כי “אנו זקוקים ל’עסקת כל העסקאות’ – עסקה שתפסיק את הלחימה ותשיב את כל 50 החטופים שלנו לפני שיהיה מאוחר מדי”

בצל הדיווחים על חידוש המו”מ והסכמת חמאס לעסקה חלקית, מטה משפחות החטופים פנה היום (שלישי) במכתב לנשיא ארה”ב דונלד טראמפ, בו קראו לו לפעול לקדם עסקה שתשחרר את כל 50 החטופים משבי החמאס בעזה ותביא לסיום המלחמה.

“במשך יותר מ-680 יום, 50 מיקירינו הוחזקו בשבי על ידי מחבלים בפינות האפלות ביותר של עזה” כתבו. “כמשפחות שחוות את הסיוט הבלתי יאמן הזה, אנחנו פונים אליך – המנהיג שהראה שהשבת אנשים חפים מפשע לביתם היא לא רק מדיניות, אלא חובה מוסרית. אנחנו צריכים שתסיים את המלחמה הזו ותביא את החטופים הביתה”.

“אתה דיברת פעמים רבות על סיום מלחמות וקידום שלום. בזמן שאתה עובד לפתור את הסכסוך באוקראינה, אנחנו מתפללים שאתה תפעל באותה נחישות גם כדי לסיים את הסיוט בעזה. ביום הזה, אתה במצב ייחודי שבו תוכל להביא שלום מתמשך לשני המלחמות” הוסיפו. “אנו מקווים שתצליח לסיים את המלחמות ולעצור את הסבל של ישראלים ופלסטינים יחד. אנו זקוקים ל’עסקת כל העסקאות’ – עסקה שתפסיק את הלחימה ותשיב את כל 50 החטופים שלנו לפני שיהיה מאוחר מדי”.

המשפחות הוסיפו ואמרו כי “אי אפשר להפריז בדחיפות. אנחנו מתקרבים לשנה מאז ש-6 חטופים נרצחו באכזריות על ידי שוביהם אחרי שכוחות צה”ל התקרבו אליהם. בכל רגע נתון של מלחמה, יקירינו נמצאים בסכנה קיומית. כל פצצה, כל מבצע, כל יום שהמלחמה הזו ממשיכה מסכנת את חייהם ומאיימת להעלים את גופותיהם של החללים החטופים”.

“אתה עמדת לצידנו כל כך הרבה זמן. החזרת חטופים הביתה, ואפשרת לאחרים לקבור את יקיריהם בכבוד. הזדעזעת מהסרטונים הקשים של אביתר דוד ורום ברסלבסקי, שהבהירו שהעולם לא יכול להמשיך לשתוק” הזכירו. “התמיכה הבלתי מתפשרת שלך הייתה אור של תקווה בשעות הקשות שלנו. תודה ששלחת את סטיב וויטקוף להשלים את המשימה הקדושה הזו”.

“אנחנו קוראים לך להשתמש ביכולותיך לקדם עסקאות כדי להביא הסכם מקיף שישחרר את כל 50 יקירינו. חלק מהם יוכלו לחבק את משפחותיהם ולהתחיל להחלים, ואחרים יוכלו סוף סוף לקבל את הקבורה המכובדת שהם ראויים לו” סיכמו. “אי אפשר להשאיר אף אחד מאחור. לא נשקוט עד שכל ה-50 חוזרים. הזמן משחק לרעתנו, ואנחנו מתחננים שתעזור לנו להחזיר את כולם עכשיו – לפני שמאוחר מדי”.