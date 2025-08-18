חמאס שיגר רקטה מדרום רצועת עזה לעבר ישראל, אך היא נפלה בשטח הרצועה. זה השיגור הכושל השני תוך 24 שעות

ניסיון נוסף של חמאס לשגר רקטה לעבר ישראל הסתיים בכישלון. בצה”ל אישרו כי זוהה שיגור בודד מדרום רצועת עזה, אך הרקטה נפלה בשטח הרצועה עוד בטרם חצתה את הגבול.

השיגור הכושל מגיע על רקע הקריאות והמחאות בישראל לסיום המלחמה, שהגיעו לשיאן אמש באירועי “יום העצירה” של המחאה כנגד הממשלה והמשך המלחמה. גם אמש שיגר חמאס רקטה אל עבר ישראל, אך זו נפלה בשטח פתוח.

בהודעת דובר צה”ל נמסר כי “שוגר מיירט לעבר האיום בהתאם למדיניות ההגנה, והתרעות נשמעו רק בשטחים פתוחים”. עוד צוין כי לא נגרם נזק ולא היו נפגעים כתוצאה מהאירוע.

מדובר בניסיון כושל נוסף, שככל הנראה מסמל את מאמציו של ארגון הטרור להחדיר את עצמו לשיח הישראלי.