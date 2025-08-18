מפקד משמרות המהפכה לשעבר, יחיא רחים ספווי, התייחס לאפשרות של הסלמה מחודשת בין איראן לישראל והצהיר כי “עכשיו זה לא הפסקת אש”. לדבריו, שתי המדינות נמצאות במצב של מלחמה ש”יכול להתפוצץ בכל רגע”. הוא הבהיר כי לא קיימים הסכמים כלשהם עם ישראל או עם ארצות הברית.

סרטון ביבי באנגלית לתושבי איראן

ספווי התייחס לעתיד היחסים בין המדינות ואמר כי הוא מעריך שייתכן ש”מלחמה חדשה מחכה לנו”, שעלולה להיות האחרונה. הוא טען כי גישתן של ארה”ב וישראל היא שהשלום מגיע מכוח, ולכן גם איראן צריכה להשיג רמת כוח גבוהה כדי להבטיח את שלה.

במהלך דבריו, הדגיש ספווי את הצורך להיערך ל”תרחישים הגרועים ביותר”. הוא הדגיש כי הגנה הטובה ביותר היא התקפה, וכי יש לחזק את היכולות של איראן בכל התחומים; החל מתקיפה ועד דיפלומטיה, תקשורת, סייבר ופיתוח טילים וכטב”מים.