לאחר שדווח כי חמאס שוקל הצעה חדשה של מצרים וקטאר לעסקת חטופים חלקית, כעת דווח ברשת “אל-ערבי כי ארגון הטרור מסר את תשובתו למתווכות

ברשת “אל-ערבי” הקטארית דווח כעת (שני) כי חמאס מסר את תשובתו להצעה האחרונה של מצרים וקטאר לעסקת חטופים חלקית בתמורה להפסקת אש. עם זאת, בדיווח לא ניתנו פרטים נוספים על התשובה של ארגון הטרור.

כזכור, מוקדם יותר היום דווח בעיתון אל-חדת’ הסעודי כי ההצעה הנוכחית דומה להצעה אותה דחה חמאס בפעם הקודמת. ההצעה הנוכחית כוללת שחרור של 10 חטופים ישראלים חיים ו-18 חללים (מתוך 20 חיים ו-30 חללים). ישראל בתמורה תנצור את האש למשך 60 יום, תכניס סיוע לרצועה בשיטה הישנה של משאיות סיוע וכמובן תשחרר אלפי רוצחים. עם כניסת הפסקת האש, יחל שלב המו”מ על החזרת כל החטופים והפסקת המלחמה.

14:04 | אריה יואלי

לפי הדיווחים בסעודיה, לחמאס ניתן אולטימטום להחליט עד הערב על ההצעה הנוכחית, ובתקשורת הערבית כבר דווח כי גם חמאס וגם הג’יהאד האיסלאמי שוקלים את ההצעה ברצינות.

בסרוגים דווח הבוקר כי לא מן הנמנע כי מדובר בטרור פסיכולוגי אותו נוקט ארגון הטרור חמאס, יממה לאחר ‘יום העצירה’ והמחאות ששטפו את ישראל כולל עצרת ענק בתל אביב. מאידך ייתכן והפעילות של צה”ל כבר עכשיו בתוך השכונות בעזה, בהן מתבצע הרס שיטתי כמו ברפיח, חאן יונס ובית חאנון, מביא את חמאס לשקול שוב את עצירת הלחימה, כדי להציל את מה שנשאר מעזה.