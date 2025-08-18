מורן מישל, ממובילי המחאה נגד הממשלה, מצטרפת למפלגת הדמוקרטים ותתמודד בפריימריז לכנסת. ראש המפלגה יאיר גולן וחברת הכנסת נעמה לזימי בירכו אותה

מורן מישל, אחת המובילות הבולטות במחאה נגד הממשלה בשנים האחרונות, הודיעה היום (שני) על הצטרפותה למפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן. מישל, בת 46 ואם לחמש בנות מכפר סבא, תתמודד בפריימריז של המפלגה במטרה להשתבץ ברשימה לכנסת.

עוד באותו נושא באופוזיציה תומכים בהשבתת המשק: “קריאת משפחות החטופים מוצדקת” 11:45 | אוריאל בארי 4 0 😀 👏

מישל, שהייתה מעמודי התווך של המחאה, הנחתה במות בקפלן, ניהלה צעדות וייסדה את “הסתדרות העצמאיים”, הסבירה את הצעד: “הגיע הזמן לחזור לישראל שאפשר להתגאות בה. בזמן שהממשלה הזאת מביישת אותנו בעולם, אני גאה לעשות את המסע הזה במפלגת הדמוקרטים, הבית של המחאה והמאבק למען הדמוקרטיה. כמי שהייתה כל חייה במפלגת העבודה, זה המהלך הטבעי בשבילי”.

יושב ראש המפלגה יאיר גולן בירך על הצטרפותה והדגיש את אסטרטגיית המפלגה: “מורן היא מועמדת מצוינת שנלחמה בעשור האחרון ברחובות ועכשיו מצטרפת גם לזירה הפוליטית. אנחנו מנסים להביא את קולות המחאה לקלפי, גיוסם של מובילי המחאה חשוב לנו כדי למצב את עצמנו כקולם של המוחים וכככוח המרכזי במאבק נגד נתניהו. הצטרפותה של מישל היא צעד מרכזי בדרך הזו”.

ח”כ נעמה לזימי מהמפלגה הוסיפה: “מורן מסמנת את הכניסה של אנשי המחאה לדמוקרטים, קול נשי מנהיגותי. המפלגה תומכת בה באופן מלא ומזמינה כל מי שמאמין בדמוקרטיה ובזכויות האזרח להצטרף למסע הזה”.

עוד באותו נושא יאיר גולן קורא למרי אזרחי: “להשבית את המשק עד הבחירות” 08:48 | חני אדרי 29 0 😀 👏

השאלה שנשארת על השולחן היא האם מחאה עממית יכולה להמשיך להציג את עצמה כלא-פוליטית, כאשר חלק מראשיה הופכים לחברי מפלגות אופוזיציה ומצטרפים לזירה הפוליטית. הצעד של מישל מדגיש גם את המניע האסטרטגי של גולן – לגייס את קולות המחאה כדי למצב את עצמו כקולם הברור של המוחים וכמתנגד המרכזי לנתניהו בזירה הפוליטית