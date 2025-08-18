פעילות הפעלת סוכן סמוי של שירות בתי הסוהר בשיתוף משטרת ישראל הובילה להפללתם של עשרה אסירים וסוחר סמים בדרום הארץ, שיועברו לחקירה

פעילות סוכן סמוי של שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל הובילה להפללתם של עשרה אסירים וסוחר סמים בדרום הארץ. הפעילות בוצעה בשיתוף פעולה הדוק של מחלק סוכנים ובילוש ימ”ר בתי הסוהר יחד עם היחידה לפשעים במשטרת אשקלון ויחידות מיוחדות של המחוז הדרומי במשטרת ישראל.

האירוע החל במהלך חודש יולי האחרון, כאשר לוחם כליאה קיבל פנייה חריגה בבית מעצר בדרום הארץ, אשר הובילה את מחלק הסוכנים של ימ״ר בתי הסוהר לפתוח בחקירה. במסגרת החקירה המשותפת נערכה פעילות מודיעין נרחבת שבמסגרתה הופעל סוכן, לוחם כליאה, אשר פעל בקרב אסירים פליליים שחלקם משתייכים לארגוני פשיעה, שדרשו ממנו לרכוש עבורם סמים מסוכנים ולהחדירם לכלא, וזאת בעבור כספי שוחד.

במהלך הפעילות המורכבת נאספו ראיות, לרבות קיום מפגשים עם סוחר סמים במספר מוקדים בדרום הארץ. בכל מפגש הועברו לידי הסוכן סכומי כסף גדולים וכן סמים מסוגים שונים – בהם חשיש, כדורי סבוטקס וחומרים נוספים – שיועדו להחדרה אל תוך בתי הסוהר. עם הבשלת החקירה וגיבוש התשתית הראייתית נגד כלל המעורבים, נעצר החשוד המרכזי בסחר בסמים בעיר אשקלון וכן נעצרו מחדש 10 אסירים – כולם יחקרו ביחידה לפשעים במשטרת אשקלון.

מהמשטרה נמסר כי “שירות בתי הסוהר ימשיך להפעיל סוכנים ולבצע פעולות מודיעיניות במאבק הנחוש נגד ניסיונות הברחת חומרים אסורים, מתוך מטרה לחזק את המשילות הכליאתית ולהבטיח את ביטחון הסגל, האסירים והציבור. משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה הדוק ומלא על מנת להתחקות אחר פעילותם הפלילית של העבריינים ולהביאם לדין, בין אם זה בזמן שהותם מחוץ לכותלי בית הסוהר ובין אם בתוכם. לא נרפה את ידינו ונמשיך לפעול בנחישות נגד מי שבחרו להקדיש את חייהם לפעילות עבריינית ומהווים סכנה ממשית לחיי הציבור וסביבתם”.