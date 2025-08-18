בסיום מעמד ‘ריתחא דאורייתא’ בבני ברק, מנהיג הציבור החרדי, הרב דב לנדו, נשא דברים חריפים נגד חוק הגיוס החדש והתייחס למעצר עריקים. בדבריו, כינה הרב לנדו את המצב הנוכחי “גזירה רעה וקשה” ואמר כי “יהודים רודפים יהודים בגלל לימוד התורה”.

על רקע הסערה הציבורית סביב החוק והמעצרים, קרא הרב לנדו ללומדי התורה לעמוד בנחישות ולא להיכנע לדרישות הרשויות. הוא הדגיש כי חובתו של כל מי שנעצר על רקע זה היא “שלא להיכנע ולא להתפתות בשום צורה שהיא ללכת לצבא רחמנא ליצלן”.

צילום: עזרא טרבלסי

הרב לנדו טען כי לומדי התורה הם המייצגים האמיתיים של היהדות, וכי התורה היא שמגינה על היישוב היהודי בארץ. “בלי התורה אין שום זכות ליהודים בארץ ישראל”, אמר. הוא הוסיף כי “מי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודים בארץ ישראל”.

הרב לנדו סיים את דבריו בהצהרה נחרצת כי הציבור החרדי לא ינוח ולא ישקוט עד שהרשויות “יסירו את ידיהם מלומדי התורה, ויניחו לנו לעסוק בתורה כפי שהיה מאז תחילת השלטון כאן בארץ”.