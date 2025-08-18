בסיום מעמד ‘ריתחא דאורייתא’ בבני ברק, מנהיג הציבור החרדי, הרב דב לנדו, נשא דברים חריפים נגד חוק הגיוס החדש והתייחס למעצר עריקים. בדבריו, כינה הרב לנדו את המצב הנוכחי “גזירה רעה וקשה” ואמר כי “יהודים רודפים יהודים בגלל לימוד התורה”.
על רקע הסערה הציבורית סביב החוק והמעצרים, קרא הרב לנדו ללומדי התורה לעמוד בנחישות ולא להיכנע לדרישות הרשויות. הוא הדגיש כי חובתו של כל מי שנעצר על רקע זה היא “שלא להיכנע ולא להתפתות בשום צורה שהיא ללכת לצבא רחמנא ליצלן”.
הרב לנדו טען כי לומדי התורה הם המייצגים האמיתיים של היהדות, וכי התורה היא שמגינה על היישוב היהודי בארץ. “בלי התורה אין שום זכות ליהודים בארץ ישראל”, אמר. הוא הוסיף כי “מי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודים בארץ ישראל”.
הרב לנדו סיים את דבריו בהצהרה נחרצת כי הציבור החרדי לא ינוח ולא ישקוט עד שהרשויות “יסירו את ידיהם מלומדי התורה, ויניחו לנו לעסוק בתורה כפי שהיה מאז תחילת השלטון כאן בארץ”.
6 תגובות
1 דיונים
לנקרי יצחק
הרב לנדו חתיכת זבל ימח שמך וזכרכה יהודי מלוכלך אנטי ציוני16:40 18.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צבי קליינרמן
בתגובה ל: לנקרי יצחק
Please explain why you have written such deprecating comments. What did R Lando say that it is improper? Why is he obligated to accept your belief system and values?17:04 18.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אפילו שאתה האפיקורס ועם הארץ כותב באנונימיות בורא עולם יודע שקיללת את הצדיק שיודע את התורה ישר והפוך ולא תינקה
אפילו שאתה כותב באנונימיות בורא עולם יודע שקיללת את הצדיק שיודע את התורה ישר והפוך ולא תינקה מהעוון לקלל את הרב ? תקלל את הנוחבות יהודון עלוב !הוא צודק איך יכול להיות שבארץ ישראל יכניסו לכלא אברכים ולומדי תורה ומי צועד בראש המקללים המגזר של בנא ששכחו מה זה להיות יהודיםומה זה תורה17:28 18.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אמיתי
שבקרוב מאוד תקבל את השכר על מה שכתבת. ושלא תמוש רעה מביתך אמן.16:53 18.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צבי קליינרמן
איפה נמצא בדבריו שהוא "מכריז מלחמה"!? נראה לי שעורך הכותרות כאן מנסה רק ללבות יצרים.17:02 18.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בלוטו
מגעיל סנילי16:47 18.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
