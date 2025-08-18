הנשיא טראמפ יצא בהודעה תקיפה כנגד הקריאות לסיום המלחמה ברצועה וקבלת תנאי חמאס, טראמפ הודיע כי החטופים יוחזרו רק לאחר השמדת ארגון הטרור

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר מסר חריף ברשתות החברתיות, שבו הבהיר כי החזרת החטופים מרצועת עזה תתאפשר, לדבריו, אך ורק לאחר עימות ישיר עם חמאס והשמדתו המלאה. “נראה את החזרת החטופים, אך ורק לאחר עימות עם חמאס והשמדתו”, כתב טראמפ, וקבע כי כל ניסיון לעצור את הלחימה טרם השגת היעד הזה לא יוביל לתוצאה הרצויה.

דבריו של טראמפ מגיעים פחות מיממה לאחר “יום העצירה” שיזמו ארגוני המחאה בישראל, שקראו להפסקת המלחמה. הנשיא האמריקני, הדגיש כי אין לשקול שום הפסקת אש בטרם חיסולו של חמאס, ובעצם הודה בכך שללא המשך המלחמה, חמאס לא ישחרר את החטופים.

בהודעה המלאה שפירסם כתב טראמפ:

“נראה את החזרת החטופים הנותרים, אך ורק כאשר חמאס יתעמת ויושמד!!! ככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך יגברו סיכויי ההצלחה. זכרו – אני זה שניהל מו”מ ושחרר מאות חטופים לישראל (ולאמריקה!). אני זה שסיים שש מלחמות בתוך שישה חודשים בלבד. אני זה שהשמדתי את מתקני הגרעין של איראן. שחקו כדי לנצח – או אל תשחקו כלל! תודה על תשומת הלב לעניין זה!”

בהודעתו הדגיש טראמפ את קרבתו לנושא החטופים, אשר כבר הביא לשחרורם של מספר לא מבוטל מהם כאשר תיווך עסקאות עם החמאס. אך בנוסף, מדגיש הנשיא כי למרות היותו “משכין שלום” שרוצה לסיים סכסוכים, וסיים רבים מהם לאורך כהונתו הקצרה, המצב בישראל שונה ודורש את המשך המלחמה למען שחרור החטופים.