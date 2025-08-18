הזמר והיוצר יושי, משחרר סינגל חדש מתוך אלבום שבדרך, עליו עבד עם לא אחר מאשר המוזיקאי יזהר אשדות ובנו עיליי אשדות. בשיחה לסרוגים הוא מספר על שיתוף הפעולה המרגש: “איזה כיף להם שהם עובדים ביחד”

“אין לי בבניין מישהו שלא איבד, אין לי ברחוב מישהו שלא איבד, אין לי בשכונה מישהו שלא איבד, אין במדינה מישהו שלא איבד…” מזדהים? כך נפתח שירו החדש של המוזיקאי יושי. “המקום הזה שלנו צריך סיפור חדש, גם אם הפתיחה היא עצובה”, הוא אומר.

הסינגל החדש “כמה יופי יש” של הזמר והיוצר יושי, מביא איתו מסר של תקווה וכוח משותף. השיר, שהוא הסינגל הראשון מתוך אלבום שלישי, נוצר בשיתוף פעולה מפתיע עם המוזיקאי הוותיק יזהר אשדות ובנו עיליי אשדות. בשיחה לסרוגים, יושי מעיד על העבודה המשותפת שהייתה “מדהימה”.

האיזנו לשירו החדש של יושי – “כמה יופי יש”:

על השיר הוא מספר כי הוא “ניסיון שלי לכתוב איזושהי התחלה של סיפור חדש שיכול להיות פה. ואני יודע איך הולכת ההתחלה – אין כאן מישהו שלא איבד”.

השיר משלב מנגינות חסידיות ומאנטרות רוחניות עם טקסט עכשווי, שמנסח בדרך רגישה ומלאת עוצמה את הצורך בסיפור חדש למדינה. הוא מעביר את המסר כי מה שמחבר את כולנו – זה שאיבדנו וכאבנו – הוא גם מקור הכוח המשותף שלנו”. השיר מדבר על הדור הנוכחי, שמוטלת עליו המשימה לכתוב מחדש את הסיפור של המקום הזה, תוך שמירה על תקווה ואמונה.

שיתוף פעולה שנולד בקליק

החיבור בין יושי, יזהר אשדות ועיליי אשדות נוצר במפגש ספונטני שהפך לסשן יצירה סוחף. “קבענו להיפגש כי לא הכרנו בכלל,” מספר יושי בשיחה לסרוגים. “הגעתי לאולפן שלהם, והפגישה הזאת הפכה לסשן שבו כמעט סיימנו את השיר הראשון מהאלבום. מאז לא הפסקנו”. העבודה המשותפת עם אבא ובן הייתה חוויה ייחודית. יושי מספר: “לעבוד עם אבא ובן, ועוד כזה אבא וכזה בן – זה פשוט מרגש. איזה כיף להם שהם עובדים ביחד”.

התוצאה היא אלבום שלישי ליושי, שמביא צד חדש שלו שלא נחשף עד כה לקהל. האלבום, שהופק על ידי יזהר ועיליי, ישלב בין עומק רגשי למוזיקליות מתוחכמת. הוא מבטיח להמשיך את הקו הייחודי של יושי שכבש לבבות בשני אלבומיו הקודמים.

רגעים מרגשים באולפן

אחד הרגעים המרגשים ביותר בעבודה על האלבום, לדברי יושי, היה כשהחברים שלו הגיעו לאולפן ושרו יחד בשיר: “בואו ונביא תהילה, התחלה חדשה.” “זה היה חזק,” הוא משתף. הרגע הזה ממחיש את המסר של השיר, החיבור המשותף דרך הכאב והתקווה הוא מה שנותן כוח ליצור משהו חדש.

יושי: קול מוביל במוזיקה הישראלית

יושי כבר ביסס את מעמדו כקול בולט במוזיקה הישראלית העכשווית. המוזיקאי ממשיך לגעת בלבבות עם קהל מגוון מכל המגזרים. אלבומיו הקודמים, “זרים מכירים” ו”תזכורת לעצמי”, זכו להצלחה רבה עם סינגלים כמו “אין מספיק זמן”, “מתי יבוא מחר” ו”תן סימן”, שהפכו ללהיטים בתחנות הרדיו ובפלייליסטים המובילים בשירותי הסטרימינג. הקהל הנאמן שלו, שמלווה אותו לאורך השנים, ממשיך לגדול, והופעותיו ברחבי הארץ מושכות קהל רב.