דניאלה פיק שמה סוף לשמועות: “אנחנו לא עוברים לאנגליה”. זאת לאחר שטרנטינו רמז על מעבר אפשרי עם המשפחה לצורך פרויקט חדש בלונדון

אחרי ששמועות הופצו כי הם עוזבים את ישראל ועוברים לחו”ל, דניאלה פיק מגיבה לראשונה ומבהירה: “אין כמו בבית”. בפודקאסט שהופץ בסופ”ש האחרון (שישי), “הכנסייה של טרנטינו”, שוחח הבמאי קוונטין טרנטינו על הקריירה שלו, החיים בישראל והזמן עם משפחתו. במהלך השיחה הוא רמז כי ייתכן ויעזבו את ישראל.

בפודקאסט חשף טרנטינו את הפרויקט הבא שלו – מחזה שכתוב מראש ומתוכנן לעלות בווסט אנד. הוא מתכנן להתחיל בהכנות בינואר, ומעריך שהתהליך יארך כשנה וחצי עד שנתיים. “תנו לי פשוט לבלות עם המשפחה שלי במשך כל שארית השנה.” אמר הבמאי. “ואז אני כנראה אעבור לאנגליה ואביא את משפחתי איתי כדי לעבוד על המחזה”

דניאלה פיק שמה סוף לשמועות

לאחר הפודקאסט, כותרות בארץ ובעולם כבר בישרו כי הזוג עוזב את ישראל. היום (שני) הבהירה דניאלה פיק, אשתו של הבמאי, כי אין מדובר במעבר קבוע ללונדון: “אנחנו לא עוברים לאנגליה, הכוונה היא שבתקופות בהן בעלי ישהה בלונדון לצורכי עבודה לשבועיים, אנחנו כמובן נהיה שם לצידו”. דניאלה עוד מוסיפה: “אין כמו בבית”.