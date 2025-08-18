הרשויות המקומיות בצפון יוצאות לקרב מול החלטת ממשלת ישראל להחריג יישובים שנפגעו קשות מהמלחמה – רק בשל הימצאותם מעבר ל-9 ק”מ מהגבול. ראשי צפת, חצור הגלילית וראש פינה – שלושת יישובי משולש צח”ר – החליטו לאחר ישיבת חירום להשיק מאבק ציבורי ומשפטי נגד ההחלטה, שלדבריהם “מנציחה פערים ומוחקת את הגליל”.

בהתאם להחלטת הממשלה, רק יישובים בתחום של 9 ק”מ מהגבול צפויים ליהנות מהטבות, פיצויים ומענקים – קו שמבחינת הרשויות המדוברות הוא שרירותי וחסר קשר למציאות הביטחונית שחוו. “הטילים לא נעצרו בקו 9 ק”מ”, אמרו ראשי הרשויות. “התושבים שלנו חוו הפגזות, אזעקות וטראומה מתמשכת – אך נשארו מחוץ לתמיכה”.

בישיבה שנערכה השבוע בין ראש מועצת חצור מיכאל קבסה, ראש עיריית צפת יוסי קקון וראש מועצת ראש פינה מוטי חטיאל, הוחלט לגייס את הציבור למאבק נרחב ולבחון צעדים משפטיים – כולל עתירה לבג”ץ.

קבסה טען כי “מדובר בקו שבר מדומיין שמחלק את הגליל, משאיר אלפי תושבים מאחור ומנציח את הפערים. במקום חמצן – אנחנו מקבלים התעלמות”. קקון הוסיף כי “המלחמה הוכיחה שהמרחק מהגבול אינו מדד, וצפת הייתה תחת מתקפה קשה. הגיע הזמן למדוד פגיעה – לא קילומטרים”. גם חטיאל הצטרף לקריאה וציין שזו הזדמנות היסטורית לתקן את העיוות ולבנות עתיד בטוח ומאוזן לכל יישובי הגליל.

השלושה מסכמים: “זו לא בקשה – זו דרישה. לא נאפשר למחוק את הגליל”.