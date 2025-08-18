שר החוץ גדעון סער תקף בחריפות את אוסטרליה בעקבות איסור הכניסה של בכירים ישראלים למדינה: “אין דבר כזה שבמקום לטפל באנטישמיות שמשתוללת היום באוסטרליה, הם מלבים את האנטישמיות הזאת על ידי אישום כוזב”

שר החוץ גדעון סער אישר היום (שני) כי הורה לשלול את אשרת השהייה של נציגי אוסטרליה לרשות הפלסטינית, כשבדבריו תקף בחריפות את אוסטרליה והתנהלותה מול האנטישמיות. עוד רמז כי יינקטו צעדים נוספים נגד אוסטרליה בעקבות החלטתה לאסור על כניסתם של בכירים ישראלים למדינה.

(ללא קרדיט)

“אוסטרליה פועלת נגד ישראל, ואוסטרליה גם מתנכלת לישראלים. ואת ההחלטה שלה לאסור כניסה נגד שורה של אישים ישראלים – כך היה עם השרה לשעבר איילת שקד, וגם עם יו״ר ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת שמחה רוטמן – צריך לראות בהקשר הזה” אמר סער. “לכן החלטתי לשלול את אשרת השהייה של נציגי אוסטרליה לרשות הפלסטינית. ואנחנו נפעל בדרכים נוספות”.

“אין דבר כזה שבמקום לטפל באנטישמיות שמשתוללת היום באוסטרליה, כולל פגיעה ביהודים, כולל פגיעה במוסדות יהודיים, במקום זה הם מלבים את האנטישמיות הזאת על ידי אישום כוזב, כאילו כניסה של ישראלים לאוסטרליה תביא לתסיסה בקרב האוכלוסייה המוסלמית, תביא לפגיעה בסדר הציבורי” הוסיף והבהיר. “זה בדיוק מה שמלבה את האנטישמיות, ולכן החלטתי כפי שהחלטתי, באופן מיידי. ההודעה הזאת נמסרה לשגריר אוסטרליה בישראל. המשך יבוא”.

כאמור, סער הודיע היום כי החליט לשלול את אשרות השהייה של נציגי אוסטרליה לרשות הפלסטינית, וכן הנחה את שגרירות ישראל בקנברה לבחון בקפדנות כל בקשת אשרה רשמית מצד ממשלת אוסטרליה לכניסה לישראל. ההחלטה מגיעה על רקע הצעדים המדיניים האחרונים של אוסטרליה, ובפרט ההכרה ב”מדינה פלסטינית”, וכן בשל סירוב להנפיק אשרות כניסה לאוסטרליה לשורת אישי ציבור ישראלים, בהם שרת המשפטים לשעבר איילת שקד ויו”ר ועדת החוקה, חוק ומשפט ח”כ שמחה רוטמן – ללא הצדקה, לטענת משרד החוץ.