הרמטכ”ל הציג היום לכנס הפיקוד הבכיר בדרום את התכנית לכיבוש רצועת עזה. בשלב הראשון תשונע האוכלוסייה דרומה ולאחר מכן יתחיל שלב טיהור העיר בכניסה קרקעית

צה”ל ממשיך להיערך ובמלא העוצמה לשלב ב של מרכבות גדעון לכיבושה של העיר עזה.

לפני הצהרים (ב’) כינס הרמטכ”ל רב אלוף אייל זמיר את כל סגל הפיקוד הבכיר של עזה בבסיס צבאי בדרום הארץ כדי לסכם את שלב א’ של ‘מרכבות גדעון’ ואת מבצע ‘עם כלביא’ באיראן.

לפי הנתונים שהוצגו לסגל הפיקוד צהל חיסל 2,000 מחבלים, השלים את כל טיהור בית חנון, חאן יונס ורפיח וכן מקומות בהם שהה החמאס על מרכיביו.

כעת, הציג הרמטכ”ל לסגל הפיקוד הבכיר את התוכניות להשתלטות ולכיבושה של העיר עזה במספר שלבים:

השלב הראשון שיארך כחודש וחצי ויתבצע לאחר אישור התוכניות בידי הדרג המדיני יכלול תחילה את שינוע תושבי עזה. זה יהיה מבצע מורכב, עמוק ויסודי תוך שימת לב מרבית לביטחון ושלום החטופים.

כדי לבצע שלב זה יידרש צה”ל לגייס מילואים אולם הפעם הגיוס יהיה מדוד יותר כדי לשמר את הכוחות לאורך זמן.

בשלב השני, יחל צה”ל בתקיפות עצימות בעיר עזה ובחלק השלישי יכנסו כוחות על מנת לטהר את העיר ממחבלי חמאס, מפקדותיהם ומרכזי הכוח שלהם.

לפי התוכנית שתדויק בימים הקרובים בסיומו של החלק השני של ‘מרכבות גדעון’ העיר עזה תהיה מטוהרת וכל זאת כדי להביא לכמה שיותר לחץ על חמאס ומפקדיו.