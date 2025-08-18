במהלך סוף השבוע האחרון התקבל דיווח במוקד המשטרה על פריצה שאירעה בבית ספר בחולון. על פי הדיווח, אלמונים חדרו למוסד החינוכי, גרמו נזק לרכוש וגנבו מחשבים.
בעקבות הדיווח פתחו שוטרי תחנת חולון בחקירה מיידית, וביצעו מגוון פעולות מודיעיניות וחקירתיות כדי להתחקות אחר עקבות החשודים.
לאחר איסוף ממצאים וביצוע פעולות חקירה נרחבות, הצליחו חוקרי מחלק הנוער בתחנה לזהות שלושה חשודים: שני קטינים בני 13 ואישה בשנות ה־40 לחייה – אמו של אחד הקטינים.
בהמשך, נערך חיפוש בבתיהם של החשודים, ובמהלכו נמצאו מחשבים החשודים כגנובים מהמוסד החינוכי שנפרץ.
הקטינים נעצרו והובאו לחקירה בתחנת המשטרה. עם סיום חקירתם, הוחלט לשחרר אותם למעצר בית בתנאים מגבילים.
החשודה הבגירה, אם של אחת הקטינים, נעצרה אף היא, והיא תובא במהלך היום לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרה.
