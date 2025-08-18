שר החוץ גדעון סער הודיע על שלילת אשרות השהייה של נציגי אוסטרליה לרשות הפלסטינית והגבלת אשרות נוספות, בעקבות הכרה אוסטרלית במדינה פלסטינית ומניעת כניסת אישי ציבור ישראלים

שר החוץ גדעון סער לא חיכה הרבה והחליט לשלול את אשרות השהייה של נציגי אוסטרליה לרשות הפלסטינית. ההודעה הרשמית הועברה לשגריר אוסטרליה בישראל לפני זמן קצר.

בנוסף, הנחה סער את שגרירות ישראל בקנברה לבחון בקפדנות כל בקשת אשרה רשמית מצד ממשלת אוסטרליה לכניסה לישראל.

ההחלטה מגיעה על רקע הצעדים המדיניים האחרונים של אוסטרליה, ובפרט ההכרה ב”מדינה פלסטינית”, וכן בשל סירוב להנפיק אשרות כניסה לאוסטרליה לשורת אישי ציבור ישראלים, בהם שרת המשפטים לשעבר איילת שקד ויו”ר ועדת החוקה, חוק ומשפט ח”כ שמחה רוטמן – ללא הצדקה, לטענת משרד החוץ.

עוד באותו נושא רוטמן מפרסם: אלה הציטוטים בגללם אוסטרליה החרימה אותי 10:12 | אריה יואלי 14 2 ❤️

סער התייחס בחריפות לצעדים אלה: “בעת שהאנטישמיות באוסטרליה משתוללת לרבות גילויי אלימות כלפי יהודים ומוסדות יהודיים, בוחרת ממשלת אוסטרליה דווקא ללבותה באמצעות אשמת שווא – כאילו ביקורי אישים ישראלים יפרו את הסדר הציבורי ויפגעו באוכלוסייה המוסלמית של אוסטרליה.”